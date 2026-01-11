Martín Bossi lidera recaudaciones y público con "La cena de los tontos"

1 Martín Bossi está viviendo un gran éxito en Mar del Plata protagonizando la comedia “La cena de los tontos” junto a Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández . La obra todas las noches en La Feliz se presenta con localidades agotadas en este 2026.

La comedia francesa de Francis Veber que se presenta en el teatro Neptuno tiene además en su elenco a Esteban Prol, Guillermo Arango y y Robertino “El Romi” Benemino.

“La cena de los tontos” producida por Adrian Suár y Guillermo Francella , y dirigida por Marcos Carnevale que en Buenos Aires fue vista por más de 150000 espectadores anoche en Mar del Plata volvió a colocar el codiciado cartelito de “ Localidades agotadas”y según cifras de AADET (asociación de empresarios teatrales de la Argentina) difundidas en el día de ayer la semana de estreno se ubicó como el espectáculo teatral y la comedia más vista del país, primera en espectadores y recaudaciones a nivel nacional.

Martin Bossi como el resto del elenco viven un momento más que feliz ya que al finalizar cada nueva función son ovacionados de pie por toda la platea y el público los espera a la salida obligando a cortar la calle Santa Fe por la cantidad de gente que va al teatro.

Muchos famosos y gente del medio artístico se suman a esta “Bossimania” y van al teatro Neptuno de Mar Del Plata para ver, reír y aplaudir la comedia suceso del verano 2026.

Anoche Martin Bossi, y el elenco de “la cena de los tontos” tuvieron en la platea a Nora Carpena, Cristina del Valle y al empresario y productor teatral Norberto Marcos, ex marido de Fatima Florez que se ubico en la platea preferencial junto a la fiel Vicky Bejar, viuda del actor Rubén Carmona, y que fuera íntima amiga de la actriz e imitadora; y que desde hace dos veranos se la ve siempre acompañando como amiga, confidente y mano derecha a Norberto Marcos.

Al finalizar la función y desde el escenario, Martin Bossi saludo a Norberto Marcos y le dedicó unas cálidas palabras que hicieron emocionar a un hombre muy querido en el ambiente artístico argentino, y al que Bossi le dedicó la función, siendo aplaudido por todos.

Norberto Marcos, con una viva emoción agradeció el gesto del actor y del elenco en pleno.

A la salida del teatro el público que esperaba a los actores para saludarlos al verlo salir a Norberto Marcos lo aplaudió vivamente al grito de “Norberto!!!” Gesto que hizo llorar a Marcos que fue consolado por su compañera Vicky Bejar.

Norberto Marcos , ya recuperado de la profunda tristeza que le produjo su separación de Fátima Flórez disfrutó a pura carcajada del espectáculo “La cena de los tontos” en medio del juicio que le está haciendo a su ex mujer, Fátima Flórez.

“La cena de los tontos” se presenta de martes a domingos en el teatro Neptuno de la calle Santa Fe en Mar Del Plata, propiedad del empresario teatral, Carlos Rottemberg.

Debido al suceso, la obra “La cena de los tontos” empezará agregar nuevas funciones.