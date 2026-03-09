Quién es Sofía Smaldone, la mujer señalada como la nueva pareja de Mauricio Macri: "Ahí está la felicidad"

Desde que Mauricio Macri volvió a la soltería tras 15 años de matrimonio con Juliana Awada , podría decirse que se convirtió en uno de los hombres más codiciados del momento. En las últimas horas, el líder del PRO fue tendencia en los diversos medios, portales y redes tras ser vinculado con una mujer... u otra más de una larga lista.

Gustavo Méndez expresó en el inicio de la jornada del lunes que se trataba de una joven morocha y de ojos verdes. Aunque la versión quedó al costado cuando Yanina Latorre mostró pruebas contundentes de quien sería la nueva conquista del radical.

Se trata de Sofía Smaldone , una mujer que en sus redes (@healingsoulsmethod), se muestra como coach motivacional u "Holistic Couch". Como pie de presentación, la morocha de ojos marrones expresa: " Te ayudo a reconocer patrones y volver a tu esencia, ahí está la felicidad".

En sus redes también se muestra con sus dos hijos pequeños: "Agradezco infinitamente a mi familia, son ellos no podría haber hecho ni un tercio del gran trabajo personal que hago a diario".

Con mensajes positivistas que prometen "conectar con las emociones ocultas para vivir felices", Sofía se mostró muy cercana al expresidente en la noche del sábado, durante el casamiento de Rodrigo Macri y Emily Lucius.

Los detalles de esa noche

"Mauricio llegó solo a la ceremonia del casamiento, pero al llegar el momento de la fiesta, su actual saliente llegó para acompañarlo", explicó Latorre. "Ella subió una selfie con él y puso como canción ‘She’s my partner’".

En esa misma línea, Peralta describió cómo fue la interacción entre ambos durante la fiesta: "Estuvieron toda la noche sentados juntos y charlando, ella muy en el oído de él todo el tiempo".

Ante ese relato, Latorre sumó su propia percepción sobre el vínculo. "Para mí lleva tiempo", opinó la conductora, y recordó que meses atrás ya había visto una imagen del expresidente con una mujer a la que, tras la difusión del video del casamiento, logró identificar.