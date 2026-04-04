Mario Pergolini logró un buen rating con un popular cantante y redondeó una gran semana en las mediciones

Mario Pergolini cerró por lo alto este viernes la primera semana de su nueva temporada con Otro día perdido (eltrece), el late night que este año da muestras de estar cada vez más afianzado en el rating, a punto tal que en los últimos días se ubicó en tres oportunidades como lo más visto del canal del solcito.

El programa comandado por Pergolini arrancó este lunes con un excelente promedio de 6.6 puntos de rating, número potenciado con la presencia de Luisana Lopilato como figura estelar en la entrevista. En tanto que el martes, el indicador del ciclo bajó a 5.3 con el icónico actor Oscar Martínez en el segmento del mano a mano con el conductor. Más allá del desliz en las mediciones, la marca alcanzada fue muy buena y por segundo día el ciclo se coronó como lo más elegido en la señal.

Siguiendo con el recorrido diario, este miércoles Mario Pergolini tocó su marca más baja con Miguel Ángel Rodríguez y una media de 4.8 puntos de rating, quedando en el segundo lugar de lo más destacado en eltrece detrás de Es mi sueño, que promedió 6.3. Sin embargo, el jueves Otro día perdido volvió a liderar la tabla del canal con 5.4 puntos, y una rendidora charla con Gloria Carrá, artista con una larga trayectoria que recorrió algunas anécdotas de su temprano ascenso al estrellato cuando de niña fue parte del elenco de Señorita Maestra.

Mario Pergolini cerró una semana por lo alto en el rating recibiendo a un exitoso cantante Mario Pergolini cerró su primera semana de Otro día perdido con Pablo Lescano Por último, este viernes el envío tuvo como invitado al popular cantante Pablo Lescano, pionero de la cumbia villera que aportó su habitual carisma en una distendida charla con Mario Pergolini, sumando algunos animados momentos musicales durante la nota. En esta oportunidad, el promedio fue de 4.8 puntos de rating, número con el que Otro día perdido quedó en el segundo puesto de lo más visto en eltrece, a poca diferencia de Es mi sueño; que en el horario previo en la misma señal conquistó 5.6.