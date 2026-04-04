Fin del hermetismo: Evangelina Anderson habló del motivo de su separación de Martín Demichelis

La modelo rompió el silencio sobre la razón que la llevó a poner un punto final a su relación tras casi dos décadas de matrimonio.

Evangelina Anderson estuvo como invitada en LAM (América), y allí entre otras cosas habló sobre su separación de Martín Demichelis tras 18 años de matrimonio. En medio de una gran incógnita sobre el motivo de la ruptura, la modelo dio una pista sobre el detonante del final de la relación.

“Me encantaría ser más abierta con esto, pero me cuesta mucho porque en 18 años nunca hablé de mi intimidad, ni de mi vida privada. Siempre dije que no iba a hablar, y lo sigo sosteniendo. Me cuesta compartir algo que para todos es un chisme que dura dos días en la tele, tres días en los portales y después muere, pero esto le puede afectar a mis hijos para toda la vida. O mismo puede cambiar el vínculo con su papá y eso es lo que menos quiero en el mundo. Así es que prefiero seguir como siempre”, comenzó Anderson sobre su decisión de llamarse a silencio sobre la razón que llevó a Demichelis y ella a iniciar caminos apartados.

Por otro lado, cuando le preguntaron si la crisis que tuvo año atrás con el DT de R. C. D. Mallorca tuvo alguna relación con la separación, la entrevistada se limitó a contestar: "Salimos adelante en ese momento. Se hablaron muchas cosas que no eran”.

Evangelina Anderson habló por primera vez sobre la razón de su ruptura con Martín Demichelis Evangelina Anderson habló sobre su ruptura con Martín Demichelis Sin embargo, para romper tanto hermetismo sobre la ruptura con Martín Demichelis, Evangelina Anderson dejó entrever una traición al señalar: “Te voy a decir algo para no ser tan mala onda de venir, sentarme acá y hacerme la que no dice nada. Pero para que entiendas la situación, imaginate que vos y yo somos pareja y vos hacés algo que yo tuve la oportunidad de hacer y decidí no hacer, ni haría. Vos y yo no estamos en el mismo punto. Los valores no se negocian. Entonces, para mí, si no estamos en el mismo nivel, hasta acá llego mi camino con vos, y soy muy determinante”.

Luego Anderson aclaró sobre su larga relación con Demichelis: “Son muchos años, y lo que sí está bueno aclarar es que yo realmente fui muy feliz. Que lo que yo mostraba en las redes, de verdad mi vida era así. Éramos una familia muy feliz. Estoy muy agradecida de todo lo que viví, y muy agradecida de que me haya pasado lo que me pasó también. Creo que era mi destino que pase esto”.