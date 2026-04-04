Mirtha Legrand tendrá a una exitosa conductora y un taquillero comediante entre sus invitados para este sábado

La diva apuesta por una "mesaza" de figuras que garantizan diversión, anécdotas y una filosa mirada sobre la actualidad nacional.

Mirtha Legrand y un atractivo menú de invitados para este sábado. Foto: captura de video eltrece.

Mirtha Legrand y su producción volverán a confiar este sábado en una mesa de figuras del espectáculo, con invitados que prometen momentos destacados y el condimento de las filosas preguntas de la diva.

En las últimas semanas, la legendaria conductora obtuvo buenos números de audiencia con la presencia de MIDACHI hace dos fines de semana, que consiguió un notable promedio de 4.8 puntos de rating, mientras que el sábado pasado el combo de invitados conformado por Carmen Barbieri, Lizy Tagliani, Hernán Drago y Roger Zaldivar; aportó una marca de 4.1 puntos.

Y ahora, Mirtha Legrand se prepara para otra cena televisiva en la que contará con Florencia de la V, exitosa conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve). La artista que hoy se luce al frente de un clásico programa de chimentos seguramente compartirá anécdotas de su vida, y su cuestionadora mirada sobre el presente del país.

Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 4 de abril Los invitados de Mirtha Legrand para este sábado 4 de abril Por otro lado, Martín Bossi se sumará a La noche de Mirtha (eltrece), aportando su habitual chispa y promocionando la taquillera obra La cena de los tontos, que actualmente protagoniza junto a Gustavo Bermudez y Laurita Fernández.