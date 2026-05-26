Gerardo Romano compartió un video hospitalizado y causó preocupación: qué le pasó

Gerardo Romano asustó a sus seguidores luego de que compartió en su Instagram que se encontraba hospitalizado . Sin embargo, el actor no perdió su sentido del humor y les envió un saludo a los usuarios mientras se encontraba con una vía intravenosa y acostado en una camilla.

El intérprete compartió imágenes desde el hospital en las que se puede deducir que se encuentra ingresado por cuestiones de salud, con una bata quirúrgica y un tensiómetro. El artista llevó tranquilidad al hacer un chiste en plena internación.

"Viva Perón" , se lo escuchó decir mientras levantaba los dedos haciendo el símbolo que representa al peronismo. A continuación publicó otra imagen desde las historias de su perfil de Instagram en donde pasaba tiempo con el celular seguramente respondiendo mensajes.

Carlos Rottemberg explicó que se trató de un procedimiento "programado porque ayer tenía función por ser 25 de mayo y mañana tiene función porque arranca la semana". También dejó en claro que seguirá presente en su obra de teatro junto a Ana María Picchio.

Gerardo Romano internado

"Vamos querido Gerardo!!! La mejor energía para vos!!! Con todo!!!! Abrazo fuerte fuerte", "Amor y pronta recuperación, Pollo", "No sé qué te pasó, Gerardo, pero te deseo una pronta recuperación!", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios en la publicación.