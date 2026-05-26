"Hubo decisión de no amar más": Yuyito González destapó la verdad sobre el frío final de su romance con Milei

El plano de los afectos en las esferas del poder político siempre genera una enorme atracción en la opinión pública. Tras un extenso período marcada por el hermetismo y la baja exposición en los medios, Amalia "Yuyito" González decidió romper el silencio de manera definitiva.

En una conversación sincera junto a la periodista María Laura Santillán para Infobae, la conductora repasó los pormenores del noviazgo que mantuvo durante casi un año con el presidente Javier Milei y desnudó los factores que dinamitaron la relación.

La llegada de González en la vida del mandatario se produjo poco tiempo después de que este concluyera su vínculo con Fátima Florez, generando una gran sorpresa en los ámbitos mediáticos. Sin embargo, la intensidad de los primeros meses dio paso a un distanciamiento complejo de procesar.

“La ruptura con Javier yo la he tenido que trabajar, la he tenido no, quise trabajarla mucho, mucho, mucho. Mucho. Mucho. A mí, qué me pasaba, qué me pasó, que nos pasó”, reflexionó la animadora sobre el impacto emocional que le tocó afrontar.

Con el correr de los meses, la realidad de Amalia se modificó notablemente. Aquella etapa de entrevistas compartidas en su programa diario de televisión quedó atrás, dando paso a una rutina con apariciones más esporádicas.

Yuyito González y Javier Milei.jpg Los ingresos del mandatario al programa de la mediática funcionaron como los primeros indicios públicos del romance. Archivo MDZ

Al momento de explicar las razones que sepultaron el noviazgo, la entrevistada hizo hincapié en una pérdida de reciprocidad sentimental, asumiendo con entereza que "hubo una decisión de no amar más" por parte de los involucrados. A ese desgaste natural se sumaron las rigurosas medidas que limitan los movimientos de la máxima autoridad del país, un factor que imposibilitó cualquier intento de acercamiento informal.

Yuyito y Milei en Ciudad Magazine La relación entre la conductora de televisión y el referente libertario se extendió por casi un año de duración. Archivo MDZ

“Con Javier estuvimos casi un año. No tenemos ningún tipo de contacto en ese momento, desde principio de año. Sacando algún saludito de cumpleaños que me hizo y le contesté, pero ya veníamos contacto cero”, aseveró de forma tajante.

De este modo, y a pesar del dolor que suele acompañar a las separaciones definitivas, Yuyito González optó por dar vuelta la página de forma madura, catalogando aquella experiencia como un ciclo cerrado que ya forma parte de su historia personal.