A sus 61 años, Cecilia Bolocco posó en bikini desde el paraíso mexicano y revolucionó las redes sociales: las fotos

Desde las playas de Tulum, Cecilia Bolocco compartió una serie de fotos en Instagram de sus vacaciones junto José Patricio Daire. En el posteo, la ex Miss Universo mostró distintos momentos de su estadía: desde jornadas relajadas en bikini frente al mar hasta paseos por distintos rincones del destino mexicano. La pareja viajó por el cumpleaños de la modelo.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, no solo por las postales paradisíacas, sino también por el romántico mensaje que le dedicó a su compañero. "Últimos días en el paraíso!!!! Gracias mi amor @Pepodaire por tan lindo y descansado viaje!!!", escribió la diseñadora de moda al comienzo del texto.

"Hemos dormido como nunca, comido delicioso, leído un montón (yo ya voy en el tercer libro con mi nuevo kindle), visitamos las ruinas Mayas, me he bañado en el mar…aunque lleno de sargazo y he sido feliz!", contó la modelo.

Cecilia Bolocco y José Patricio Daire Bolocco junto a su pareja, José Patricio Daire Instagram Ceciliabolocco.

Cecilia Bolocco 3 La modelo viajó con su pareja a Tulum, México. Instagram Ceciliabolocco.

Cecilia Bolocco 4 Las imágenes fueron compartidas en la cuenta de Instagram de Bolocco. Instagram Ceciliabolocco.

Cecilia Bolocco 5 ¡Qué hermosa! Instagram Ceciliabolocco.

"¡Tan feliz que de regalo encontramos una bahía con aguas prístinas!", expresó Bolocco, antes de mencionar los desayunos rodeados de naturaleza y los atardeceres que definió como "realmente mágicos". La empresaria cerró el posteo resaltando la conexión espiritual que siente con el lugar: "¡Es que Tulum tiene una energía especial! ¡Gracias Dios mío por tanto!".

Cecilia Bolocco 6 La pareja paseó por diferentes lugares de México. Instagram Ceciliabolocco.

Cecilia Bolocco 7 El posteo de la empresaria se llenó de me gustas y comentarios. Instagram Ceciliabolocco.

La publicación de Cecilia Bolocco ha superado los 28 mil me gustas y acumula más de 1400 comentarios, donde sus seguidores elogiaron tanto su belleza como el momento personal que atraviesa. "Regia estupenda", "¡Hermosa!" y "La verdadera reina", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la modelo en el posteo.