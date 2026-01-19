Las desgarradoras fotos que publicó Cecilia Bolocco tras el fallecimiento de su madre

Una de las familias más influyentes de Chile atraviesa un momento de máxima tristeza tras confirmarse la partida de su pilar fundamental a los 90 años.

El último adiós de la familia Bolocco a la mujer que fue su guía espiritual.

La partida de Rose Marie Fonck ha dejado un vacío incalculable en el entorno de Cecilia Bolocco. Tras luchar contra una extensa enfermedad, la madre de la exesposa de Carlos Menem falleció a los 90 años este sábado 17 de febrero. La noticia del fallecimiento impactó de inmediato en el ámbito social y artístico, donde la famosa familia goza de un profundo respeto y cariño, manifestado en las diversas muestras de afecto recibidas durante las últimas horas.

fallecio-la-madre-de-cecilia-bolocco-2171548 El hijo de Cecilia Bolocco le dedicó una conmovedora publicación a su abuela tras el triste fallecimiento. Foto: Instagram @maximobolocco Desde sus redes sociales, la famosa conductora chilena decidió abrir su corazón para homenajear a quien fuera su mayor referente. Con una serie de postales que reflejan la intimidad de los últimos momentos en la clínica, la ex Miss Universo compartió su angustia ante la pérdida física pero también su gratitud por los años compartidos. “Mi adorada mamá, no tengo palabras para despedirte. Solo quiero darte las gracias por tu extraordinario ejemplo de bondad, espiritualidad y fortaleza”, expresó conmovida.

El legado de Rose Marie Fonck y el mensaje de Cecilia Bolocco fallecio-la-madre-de-cecilia-bolocco-2171546 La emotiva imagen de despedida que compartió Cecilia Bolocco desde la clínica. Foto: Instagram @ceciliabolocco En sus declaraciones, la presentadora no solo lloró la ausencia tras el fallecimiento, sino que enalteció la vocación de servicio que caracterizó a su madre durante casi un siglo de vida. La exmujer de Carlos Menem aseguró que la impronta de su madre será una guía eterna en su existencia. “Dedicaste tu vida entera a servir, a dar y darte a otros, siempre pendiente del más débil. Tu ejemplo y amor vivirá por siempre en mi corazón. Por favor desde ahí sigue enseñándome el camino. Te amo mamá”, concluyó en su publicación.

cecilia-bolocco-y-su-madre Las mujeres de la familia de Cecilia Bolocco. Foto: Instagram @ceciliabolocco Por otro lado, Diana Bolocco también se unió al duelo público con un gesto cargado de simbolismo y ternura. La hermana de Cecilia optó por publicar una fotografía donde se observan las manos de sus familiares entrelazadas con las de Rose Marie en la habitación del centro médico. Bajo la frase “Vuela alto mamita adorada”, la animadora sintetizó el sentimiento de unidad familiar que primó durante la internación y el posterior desenlace.