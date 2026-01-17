Dolor por el fallecimiento de Marikena Monti, referente indiscutida de la música y el teatro nacional

La escena artística argentina despide a una figura emblemática que marcó una época dorada en el espectáculo.

El fallecimiento de Marikena Monti a los 82 años genera una profunda conmoción en el ámbito artístico argentino. La confirmación del deceso llegó este sábado por la mañana a través de Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación, quien no solo reconoció su valor profesional, sino que resaltó el vínculo personal que lo unía a la intérprete. La noticia cierra un capítulo fundamental para la canción y la actuación en el país.

El emotivo adiós a Marikena Monti y su impacto cultural A través de sus canales oficiales, el funcionario nacional dedicó palabras cargadas de afecto para quien consideraba una referente absoluta. “Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de la cultura argentina, una mujer que dejó una marca profunda en nuestra música y en nuestra manera de sentir el arte", expresó conmovido. La despedida subraya la coherencia y el compromiso que caracterizaron sus más de 50 años de carrera profesional.

el-mensaje-de-despedida-de-leonardo-cifelli-para-marikena-monti-foto-captura-xleocifelli-MGCD27T5PFBU5POUCR5DR24TUI El Secretario de Cultura despidió con honores a la prestigiosa cantante y actriz Marikena Monti. Foto: X @leocifelli Cifelli, visiblemente afectado por la pérdida de la artista, también hizo hincapié en la calidez humana de la fallecida. “Para mí, además de todo eso, fue una amiga. Alguien cercana, generosa y sensible. Su legado artístico es inmenso, y su presencia humana, inolvidable. Gracias, Marikena, por tanto arte, tanta verdad. Hasta siempre“, concluyó el secretario. Su mensaje refleja el sentir de toda una generación de espectadores que crecieron bajo la influencia de su voz.

Un recorrido por la extensa carrera de Marikena Monti S-Xjv_5x_720x0__1 Marikena Monti fue una de las máximas exponentes del café concert en Argentina. Foto: Archivo MDZ Nacida en Casilda en 1943, la artista inició su camino en el Teatro Universitario Franco-Argentino a mediados de los sesenta, consolidándose rápidamente como una experta en el repertorio francés. Su paso por espacios míticos como la Alianza Francesa y el Instituto Di Tella la posicionó como una de las figuras centrales del café concert porteño, compartiendo escenario con grandes nombres de la época y renovando la estética musical de aquel entonces.