Dolor por el fallecimiento de Perry Bamonte, icónico guitarrista de The Cure

Una lamentable pérdida sacude al mundo de la música tras confirmarse la muerte de un artista clave en la etapa más exitosa de la mítica banda de rock alternativo.

El músico británico fue un pilar fundamental en la composición de los álbumes más icónicos de la banda.

La escena musical internacional despide a una figura imprescindible del sonido oscuro y melancólico. Este 26 de diciembre, se confirmó el fallecimiento del músico británico que supo ser el corazón armónico de una de las agrupaciones más influyentes de la historia, la banda The Cure. A los 65 años, y luego de afrontar un complejo proceso de salud, su partida deja un vacío profundo en los seguidores de la cultura post-punk y el pop gótico.

El legado sonoro de Perry Bamonte y su huella en el rock Nacido en Londres en 1960, su vínculo con la banda liderada por Robert Smith comenzó desde la logística técnica, pero su talento lo llevó rápidamente a ocupar un lugar protagónico sobre el escenario. Su incorporación formal a principios de los años 90 permitió la consolidación de una etapa creativa brillante, aportando texturas tanto en las seis cuerdas como en los sintetizadores, elementos que definieron la identidad sonora de toda una década para el grupo.

el-comunicado-de-the-cure-XB5HELPH2RFHNPM4DEAG763DEI El comunicado de la banda tras el fallecimiento. Foto: The Cure La versatilidad del artista quedó plasmada en producciones discográficas que hoy son consideradas pilares del género. Durante su extensa trayectoria en la banda, participó activamente en la composición y ejecución de álbumes que marcaron récords de ventas y crítica. La agrupación, mediante un comunicado, recordó su calidez humana y su incansable aporte artístico, destacando que su esencia fue siempre “cálida y vital”.

El regreso de Perry Bamonte a los escenarios y su reconocimiento final EQrPTdfXsAMYIX1 Tras una valiente lucha contra una enfermedad prolongada, el artista falleció a los 65 años de edad. Foto: Archivo MDZ A pesar de haberse distanciado de la formación en 2005, el destino volvió a unirlo con sus antiguos compañeros de The Cure en 2022. Su retorno para la gira mundial fue recibido con euforia por miles de fanáticos, quienes pudieron verlo por última vez en plenitud creativa antes de que su condición física limitara sus apariciones. Este reencuentro selló un vínculo de hermandad que persistió más allá de las obligaciones profesionales y los altibajos de la industria.