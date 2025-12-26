Dolor por el fallecimiento de Perry Bamonte, icónico guitarrista de The Cure
Una lamentable pérdida sacude al mundo de la música tras confirmarse la muerte de un artista clave en la etapa más exitosa de la mítica banda de rock alternativo.
La escena musical internacional despide a una figura imprescindible del sonido oscuro y melancólico. Este 26 de diciembre, se confirmó el fallecimiento del músico británico que supo ser el corazón armónico de una de las agrupaciones más influyentes de la historia, la banda The Cure. A los 65 años, y luego de afrontar un complejo proceso de salud, su partida deja un vacío profundo en los seguidores de la cultura post-punk y el pop gótico.
El legado sonoro de Perry Bamonte y su huella en el rock
Nacido en Londres en 1960, su vínculo con la banda liderada por Robert Smith comenzó desde la logística técnica, pero su talento lo llevó rápidamente a ocupar un lugar protagónico sobre el escenario. Su incorporación formal a principios de los años 90 permitió la consolidación de una etapa creativa brillante, aportando texturas tanto en las seis cuerdas como en los sintetizadores, elementos que definieron la identidad sonora de toda una década para el grupo.
Te Podría Interesar
La versatilidad del artista quedó plasmada en producciones discográficas que hoy son consideradas pilares del género. Durante su extensa trayectoria en la banda, participó activamente en la composición y ejecución de álbumes que marcaron récords de ventas y crítica. La agrupación, mediante un comunicado, recordó su calidez humana y su incansable aporte artístico, destacando que su esencia fue siempre “cálida y vital”.
El regreso de Perry Bamonte a los escenarios y su reconocimiento final
A pesar de haberse distanciado de la formación en 2005, el destino volvió a unirlo con sus antiguos compañeros de The Cure en 2022. Su retorno para la gira mundial fue recibido con euforia por miles de fanáticos, quienes pudieron verlo por última vez en plenitud creativa antes de que su condición física limitara sus apariciones. Este reencuentro selló un vínculo de hermandad que persistió más allá de las obligaciones profesionales y los altibajos de la industria.
Finalmente, su trayectoria fue consagrada internacionalmente cuando ingresó al prestigioso salón de la fama del rock. Sus colegas no dudaron en resaltar su compromiso con la excelencia y la sensibilidad que imprimía en cada acorde. Hoy, el universo del rock alternativo rinde tributo a un hombre que, con su bajo perfil y enorme talento, ayudó a construir el mito de una banda que sigue traspasando fronteras generacionales.