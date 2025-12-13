Dolor en el cine nacional por el fallecimiento de Héctor Alterio

Uno de los actores más respetados del teatro y la gran pantalla nacional se despidió a los 96 años. Su arte, marcado por el exilio, dejó un legado imborrable.

Una de las figuras más trascendentales y comprometidas del panorama artístico nacional se ha ido de este mundo. La familia del intérprete y la Academia de Cine Española comunicaron al mundo la triste noticias del fallecimiento de Héctor Alterio, a la edad de 96 años, cerrando el telón de una de las trayectorias más extensas y éticas del teatro y cine argentinos. Con más de 150 producciones en su haber, su obra no solo está sembrada de papeles inolvidables, sino que también es un espejo de la historia sociopolítica del país, atravesando dictaduras, el exilio forzado y el posterior regreso. El artista, que concebía su oficio como una forma de compromiso con la realidad circundante, permaneció activo hasta el último momento. El comunicado familiar señala que falleció «después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy».

La trayectoria ineludible de Héctor Alterio Cecilia Dopazo, Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia, durante el rodaje de Caballos Salvajes. Cecilia Dopazo, Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia, durante el rodaje de Caballos Salvajes. Foto: Archivo MDZ A pesar de haber residido en el exterior durante más de cincuenta años, el intérprete nacido en Buenos Aires mantuvo siempre una conexión inquebrantable con su patria. Su característica voz, la dicción precisa y una presencia escénica que irradiaba austeridad pero gran intensidad, son elementos que se han asociado de manera inmediata con algunas de las obras cumbre de la filmografía nacional. Películas como La Patagonia rebelde, La tregua y La historia oficial son testimonios de una carrera fuertemente orientada a la visibilización de la injusticia social y la defensa de los derechos humanos.

La década de 1970 fue un punto de inflexión dramático en la vida de la estrella. Tras ser una de las caras principales en la aclamada La Patagonia rebelde, un filme que revivió los trágicos fusilamientos de obreros en el sur argentino, y en la adaptación cinematográfica de la novela de Mario Benedetti, Alterio se encontró bajo la amenaza directa de la organización parapolicial Triple A.

El exilio y la huella política del actor Héctor Alterio El amado actor argentino recibió en 2004 el Premio Goya de Honor de manos de sus hijos. Pinterest El evento que precipitó su partida ocurrió en 1974. Tras viajar a San Sebastián para presentar La tregua, la vuelta a la Argentina se hizo imposible. Así comenzó un extenso y doloroso exilio que lo llevó a establecerse en España. Desde su nuevo hogar, continuó desplegando una prolífica carrera actoral, demostrando su profunda resiliencia y su inalterable vínculo emocional con su historia reciente y la de su país.

Su filmografía, que incluye títulos esenciales como Camila, Yo, la peor de todas, Tango feroz, Plata quemada y Caballos salvajes, es el testimonio de un actor que utilizó su arte como plataforma para la memoria histórica. Héctor Alterio se despide dejando una huella imborrable no solo como actor fundamental, sino también como un emblema de la ética y la resistencia en el cine argentino.