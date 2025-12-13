El ganador de La Voz Argentina 2025 en una difícil situación tras poner en venta el auto que ganó

La figura del popular reality de Telefe se enfrenta a un desafío personal que lo llevó a tomar una drástica decisión financiera. La razón te sorprenderá.

El ganador de La Voz Argentina (Telefe) ha vuelto a ser noticia, aunque esta vez no por sus méritos musicales. En una sorpresiva revelación a través de sus redes sociales, el artista, que se consagró campeón hace solo dos meses, comunicó la venta del auto que recibió como premio por su triunfo en el popular certamen. La decisión, en apariencia puramente económica, esconde una razón de salud de gran peso que lo obliga a recaudar los fondos necesarios para afrontar una intervención quirúrgica de vital importancia para su carrera y calidad de vida.

El campeón de La Voz Argentina y la venta del auto Nicolás Behringer, gala de los personajes del año de la Revista Gente Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina 2025, en la gala de los personajes del año de la Revista Gente. RS El artista, cuyo nombre es Nicolás Behringer, compartió un video en el que detalla las motivaciones de su elección. Si bien esgrimió argumentos financieros sólidos: “Número 1: un auto es un pasivo. ¿Qué significa esto? Un activo te da dinero, un pasivo te lo quita”, explicó, añadiendo que el mantenimiento del vehículo es innecesario para su estilo de vida actual, ya que “Todo lo que yo tengo, literal, me entra en un auto que puedo pedir en cualquier lado, así que pagar todos los impuestos y cosas que tienen que ver con el pasivo que es el auto… no lo uso para generar ingresos y no lo necesito”. Sin embargo, fue el tercer motivo el que conmovió a sus seguidores, aludiendo a los obstáculos que enfrentó desde sus inicios en el canto.

El cantante recordó los escollos que debió superar para dedicarse a la música. “Cuando yo quise dedicarme a estudiar canto, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad de su cuerpo paralizado quisiera dedicarse a hacer carreras. No me detuve y fui igual por eso. Aprendí por mi cuenta”. Esta determinación es la misma que lo impulsa a enfrentar sus actuales dolencias, las cuales requieren de una operación inmediata y costosa. La salud vocal y respiratoria del ganador La Voz Argentina se vio comprometida por problemas crónicos que afectan directamente su rendimiento artístico.

Nicolás Behringer se someterá a una cirugía la voz argentina El campeón contó sus próximos planes. Créditos: Instagram / @lavozargentina Los estudios médicos revelaron la necesidad de someterse a una septoplastia amigdalectomía. La primera intervención busca corregir un tabique desviado que le impide respirar correctamente, derivando en complicaciones constantes. “La primera sirve para corregir el tabique interno, que lo tengo desviado… no pueda respirar de este lado, y cada vez que me resfrío, toda la mucosa… se me va al oído entonces me agarra otitis de manera crónica”, reveló el joven, describiendo un calvario diario con síntomas como “Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo de manera crónica también mareos, vértigo, tinnitus”. La venta de su premio es, en esencia, la inversión forzosa en su futuro profesional.