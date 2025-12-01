Adrián Suar confesó que le propuso hacer un trío a Gustavo Bermúdez y reveló qué le respondió el actor: "Con esa voz que tiene"

El pasado domingo 30 de noviembre, Eltrece estrenó Las Chicas de la Culpa junto a Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias. El primer invitado del programa fue Adrián Suar y su paso por el ciclo no decepcionó.

El actor habló sin filtro, recordó anécdotas de su juventud y sorprendió al revelar una historia que involucra nada menos que a Gustavo Bermúdez , con quien mantiene una amistad de décadas.

Entre risas y complicidades, Suar repasó sus años de juventud junto al galán, admirando, y al mismo tiempo envidiando, el magnetismo que Bermúdez generaba en aquella época. Fue entonces cuando surgió una de las preguntas más desopilantes de la noche.

"¿Harías, hiciste o vas a hacer un trío con Gustavo Bermúdez ?", lanzó Connie Ballarini en pleno vivo, detonando el recuerdo que el productor no dudó en contar. Según relató, conocía al actor desde muy joven y, aunque siempre lo molestaba con el tema, jamás consiguió que aceptara.

"Yo he intentado siempre y nunca lo logré, sobre todo en la edad de los veintipico a los 28. Siempre tratar de robarle las chicas que él ganaba, ese fue mi objetivo durante muchos años", confesó Suar.

La admiración por el "levante" de Bermúdez fue tan grande que, según contó, un día llegó a pedirle participar de una situación ocasional. Pero la respuesta no fue la que esperaba. "Me daba mucha envidia que tenía mucho levante y yo no y lo sufrí mucho y se lo he dicho. Y le he pedido recuerdo de muy jovencito una situación ocasional que él tuvo, le pedí por favor que me dejara participar. Le pedí y no quiso", recordó Adrián.

Esto fue lo que contó Adrian Suar en Las Chicas de la Culpa sobre Gustavo Bermúdez

Con la sinceridad que lo caracteriza, Suar agregó que, aun cuando lo volvió a plantear en más de una oportunidad, la respuesta de Bermúdez siguió siendo la misma: no. "Yo quise en algún momento participar y Gustavo me dijo que esas cosas no le gustan. Gustavo en ese sentido es más tranquilo, no se le conoce nada de su vida, incluso conmigo que soy muy amigo", recordó divertido.

El relato terminó, como era de esperar, con un cierre lleno de humor: "No me podría concentrar, además con esa voz que tiene, tengo todo para perder. Pero lo haría para compartir una anécdota con mi hermano, con mi amigo. Ahora es imposible pero he hecho muchas cosas por la anécdota. Algunas cosas buenas, algunas malas, pero acá no juzgamos".