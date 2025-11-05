Mario Pergolini sorprendió al poner en duda su continuidad en Eltrece y disparó contra Adrián Suar en vivo: "Tacaño"
El conductor sorprendió al poner en duda su futuro en el canal y lanzó una picante frase sobre Suar que dio que hablar.
Después de varios años fuera de la televisión, Mario Pergolini regresó en el mes de julio a la pantalla chica con Otro día perdido, emitido por Eltrece.
Pero ahora, a tres meses de su retorno, el conductor puso en duda su continuidad en el programa y lo expresó en los primeros minutos de la emisión de este lunes.
"Yo este año lo he dedicado a poner la cara. Llego a renovar para el año que viene y agárrense, eh. Nadie me lo ha pedido aún. Suar (Adrián Suar), te demostré que estábamos para esto", comenzó diciendo el periodista.
"Me dijo primero de prueba, tres meses, pasaron los tres meses y yo creí que venía con aumento, pero no. Qué tacaño que es. Y los otros dos que tenía al lado peor, como si la plata fuera de ellos. Es de Clarín, usémosla”, lanzó con alguna chicana de por medio.
Por último, Mario Pergolini dejó en claro su postura y aseguró que "no solo está dispuesto a pelear su sueldo, sino el de todos sus compañeros". Antes de arrancar su programa, remató con ironía: "Ahora ya saben que los estamos apretando".