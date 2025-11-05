Mario Pergolini sorprendió al poner en duda su continuidad en Eltrece y disparó contra Adrián Suar en vivo: "Tacaño"

El conductor sorprendió al poner en duda su futuro en el canal y lanzó una picante frase sobre Suar que dio que hablar.

Después de varios años fuera de la televisión, Mario Pergolini regresó en el mes de julio a la pantalla chica con Otro día perdido, emitido por Eltrece.

Pero ahora, a tres meses de su retorno, el conductor puso en duda su continuidad en el programa y lo expresó en los primeros minutos de la emisión de este lunes.

Otro día perdido 2 Agustín "Rada" Aristarán y Laila Roth acompañan al periodista en el programa. Foto: Archivo MDZ "Yo este año lo he dedicado a poner la cara. Llego a renovar para el año que viene y agárrense, eh. Nadie me lo ha pedido aún. Suar (Adrián Suar), te demostré que estábamos para esto", comenzó diciendo el periodista.

"Me dijo primero de prueba, tres meses, pasaron los tres meses y yo creí que venía con aumento, pero no. Qué tacaño que es. Y los otros dos que tenía al lado peor, como si la plata fuera de ellos. Es de Clarín, usémosla”, lanzó con alguna chicana de por medio.