Mario Pergolini hizo ácidas declaraciones sobre el Martín Fierro de Streaming: "Nunca fui y no pienso ir"

En medio del escándalo y los rumores por la nueva premiación, el picante conductor de El Trece no dudó en lanzar incisivos comentarios respecto al evento.

A escasos días de la esperada entrega de los Premios Martín Fierro de Streaming, el reconocido conductor Mario Pergolini dejó categóricamente establecido que no tiene la menor intención de asistir a la gala ni de sumarse a futuras ceremonias. Con su característica franqueza y mordacidad, el comunicador brindó incisivas declaraciones al programa Intrusos (América TV), generando revuelo al ser consultado sobre el evento orquestado por APTRA en colaboración con Olga y Telefe.

Mario Pergolini y su distancia de las galas de premiación Mario Pergolini (1) El conductor, fiel a su estilo polémico, se mostró irónico al hablar de la premiación. Foto: captura de video/ El Trece. El referente, que desde hace años sostiene una postura escéptica y crítica frente a la premiación de la pantalla chica y digital, reforzó su desinterés por este tipo de reconocimientos. Cuestionó la metodología de selección y la proliferación de galardones con un comentario tajante: “¿Por qué harían eso? En un canal lo hace uno solo”, deslizó el conductor, aludiendo a los criterios utilizados para la adjudicación de los premios. Consultaron al ex CQC si planeaba participar del encuentro y su réplica fue categórica: “Nunca fui a un Martín Fierro tampoco. Ojalá ganemos, pero no voy. Fui una sola vez en mi vida”.

De este modo, el referente de la radio y el streaming confirmó su decisión de mantenerse al margen de las condecoraciones, aun cuando las producciones que encabeza se encuentren entre las más destacadas de la competencia.

La opinión sobre el Martín Fierro y la tensión entre los referentes del streaming Las incisivas declaraciones de Mario Pergolini sobre el Martín Fierro de streaming Las incisivas declaraciones de Mario Pergolini sobre el Martín Fierro de streaming. Video: Intrusos (América TV) El ambiente del streaming se encuentra en un estado de caldeada disputa debido al cruce de opiniones entre figuras de peso como Migue Granados y Nico Occhiato, quienes tuvieron un tenso cruce mediático sobre la organización y los requisitos de postulación a los premios Martín Fierro. A pesar del fragor de esta controversia, Pergolini declinó intervenir directamente, si bien formuló una observación que causó impacto. El conductor opinó que la confrontación es una dinámica natural del medio: “Se están peleando hace un montón y está bien. Es el momento de ellos y tienen que hacer sus declaraciones, son sus peleas”.