Mario Pergolini destrozó en el rating a Marley con una conocida actriz y cantante como invitada

El conductor no sólo se impuso por amplio margen sobre su mayor rival en las mediciones, sino que también dio pelea frente a un rendidor partido de la Conmebol Libertadores.

Mario Pergolini y un acierto en el rating que complicó a Marley. Foto: captura de video El Trece.

Mario Pergolini está cosechando un excelente año en materia de rating con su esperado regreso a la televisión, y este miércoles logró imponerse frente a Marley en la competencia directa, contando con una conocida actriz y cantante como invitada en Otro día perdido (El Trece).

En una noche difícil en materia de audiencia, en la que distintos programas del prime time se vieron complicados por el partido entre Racing y Flamengo de la Conmebol Libertadores, Pergolini dio batalla enfrentando con altura el segundo tiempo del evento futbolístico, logrando en ese tramo 5.0 puntos de rating, con lo cual quedó segundo en la contienda entre los canales de aire durante esa franja horaria.

Pero el logro de Mario Pergolini no se agotó en su buena resistencia ante la mencionada propuesta deportiva, sino que poco más tarde, desde las 23:30, el conductor le ganó la pulseada a Por el mundo (Telefe), el clásico ciclo de viajes que encabeza Marley.

En ese segmento de la previa de la medianoche, Pergolini trepó a 5.5 puntos de rating, mientras que el especial de Marley tuvo que conformarse con 4.1.