Mario Pergolini conquistó un doble logro en el rating junto a una prestigiosa actriz

En el comienzo de la semana, el conductor logró un buen promedio en las mediciones apostando por un distendido ida y vuelta con una aclamada artista.

Este lunes, Mario Pergolini protagonizó un nuevo acierto en el rating de su programa Otro día perdido (El Trece), con una aclamada actriz como invitada en el segmento de la entrevista.

En términos de mediciones, Pergolini alcanzó un doble logro en el comienzo de la semana al promediar 4.8 puntos de rating y ubicarse como la tercera propuesta más vista del lunes en El Trece, detrás de Buenas noches familia y Telenoche, que consiguieron respectivamente 5.8 y 5.0.

Además, en la franja horaria en la que el ciclo de Mario Pergolini compite de manera directa con Pasapalabra (Telefe), las dos propuestas estuvieron casi cabeza a cabeza, ya que Otro día perdido en ese tramo promedió 4.7 puntos de rating, apenas tres décimas debajo del clásico que comanda Iván de Pineda, que alcanzó 5.0.

Mario Pergolini conquistó un buen promedio de rating con una aclamada actriz como invitada Mario Pergolini acertó en el rating con Mercedes Morán La invitada en la que confiaron Mario Pergolini y su producción fue Mercedes Morán, quien en un distendido ida y vuelta con el conductor se explayó sobre algunos hitos en su carrera, como la popular tira Gasoleros y la película de culto La ciénaga, y también compartió algunas instancias de su vida personal, destacando el punto de inflexión que supuso su decisión de casarse a los 17 años; y la crianza que enfrentó a solas de sus dos hijas porque su exmarido debió exiliarse durante la dictadura.

A nivel profesional, Morán le contó a Pergolini que recientemente estuvo grabando en Chile una miniserie para Netflix que se estrenará el año próximo, basada en cuentos de Mariana Enriquez y con dirección del talentoso Pablo Larraín, con quien la actriz trabajó previamente en el film Neruda.