¿Sigue en El Trece? Aseguran que Mario Pergolini tomó una decisión sobre su futuro en la televisión

El conductor volvió a la TV tras años ausente y en las últimas horas revelaron información sobre sus planes.

Mario Pergolini fue una de las vueltas más esperadas de este 2025 y llegó a El Trece con Otro Día Perdido, junto a Agustín Aristarán y Laila Roth, quienes acompañan al conductor en este proyecto. Si bien al inicio le costó afianzarse en rating, el ciclo ha mejorado notablemente y se vio reflejado en el rating.

El exconductor de "CQC" fue apuntado en su vuelta, ya que en diferentes oportunidades expresó que la televisión para él estaba muerta. Lo cierto es que, en medio del furor por el programa, Mario tomó una fuerte decisión respecto a su futuro en El Trece.

Ángel de Brito, conductor de LAM y figura de América, reveló a través de sus redes sociales el futuro del periodista y fue muy contundente: "Pergolini renovó segunda temporada. Tan muerta no estaba la tele". De esta manera, Mario seguirá ligado al canal con su programa.

Mario Pergolini renovó con El Trece tras su vuelta a la televisión Mario Pergolini Mario Pergolini seguirá en El Trece. Foto: Instagram/ @angeldebritooki.

Por el momento, Pergolini no se ha expresado al respecto sobre su acuerdo con la señal y podría hacerlo en su programa durante la semana. Lo cierto es que las autoridades del canal confiaron en su proyecto y decidieron apostar nuevamente con este acuerdo que compartió De Brito en las últimas horas.