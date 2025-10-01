Mario Pergolini fulminante: la letal frase que utilizó para referirse a los Martín Fierro

El conductor de Otro Día Perdido opinó duramente sobre la ceremonia que se llevó a cabo el lunes.

Los Martín Fierro de televisión se celebraron el lunes 29 de septiembre y las máximas figuras de la televisión llegaron hasta el Hotel Hilton para asistir a la gala de premiación. Esta nueva edición fue muy criticada tanto en la previa de la entrega como después.

Pero quien apuntó en las últimas horas contra los premios fue nada más ni nada menos que Mario Pergolini. El conductor de Otro Día Perdido decidió compartir junto a sus compañeros y a la audiencia lo que pensaba y realmente fue letal.

"Fueron los Martín Fierro de la televisión, la gran fiesta de la televisión argentina que el año que viene seguramente estaremos comiendo más de un canapé", expresó Rada. Inmediatamente, Pergolini le bajó el entusiasmo con una frase que sorprendió a todos: "Para qué quieren ir a los Martín Fierro".

"Es aburrido, malo, feo y triste", expresó sin temor mientras le sacaba pétalos a una rosa. Además, confirmó que tiene ocho estatuillas que nunca fue a retirar a las premiaciones y por supuesto que esto sorprendió a sus compañeros.