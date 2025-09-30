Una conductora de Telefe apuntó contra Susana Giménez tras los Martín Fierro

La premiación fue foco de muchas críticas y por supuesto que una de las figuras del canal de la familia no tardó en expresar su malestar.

Los Martín Fierro de televisión se celebraron nuevamente en una noche muy especial que reunió a las máximas figuras de los diferentes canales. Los premios fueron fuertemente criticados y una conductora de Telefe se mostró muy indignada con los resultados.

Se trata nada más ni nada menos que de Verónica Lozano, quien expresó su malestar por ciertos ganadores: "Se nota chicos y mucho... Tengo muchos mensajes de miembros de APTRA que están en estos momentos por reunirse y decir 'para qué votamos si después hacen lo que quieren'".

Vicky Xipolitakis le consultó qué era lo que más la indignaba y Lozano fue tajante: "Lo que me indignó es cuando decís 'bueno, dale loco... son cosas muy obvias". También dejó en claro que hubo muchas injusticias y puso en duda el chequeo de los votos que recibieron los diferentes trabajadores de la televisión.

Video: Verónica Lozano apuntó contra los Martín Fierro y contra Susana Giménez Una conductora de Telefe se mostró molesta por los Martín Fierro y apuntó contra Susana Giménez

"Más allá de que es lógico que haya que repartir el juego, pero hay cosas que son muy extrañas y no voy a decir para no exponer a compañeros y compañeras que están celebrando felizmente", volvió a arremeter la conductora de Cortá Por Lozano.