Presenta:

Mdz Show

|

conductora

Una conductora de Telefe apuntó contra Susana Giménez tras los Martín Fierro

La premiación fue foco de muchas críticas y por supuesto que una de las figuras del canal de la familia no tardó en expresar su malestar.

MDZ Show

Susana en la mira tras ganar las estatuillas. Foto: RS Fotos.&nbsp;

Susana en la mira tras ganar las estatuillas. Foto: RS Fotos. 

Los Martín Fierro de televisión se celebraron nuevamente en una noche muy especial que reunió a las máximas figuras de los diferentes canales. Los premios fueron fuertemente criticados y una conductora de Telefe se mostró muy indignada con los resultados.

Se trata nada más ni nada menos que de Verónica Lozano, quien expresó su malestar por ciertos ganadores: "Se nota chicos y mucho... Tengo muchos mensajes de miembros de APTRA que están en estos momentos por reunirse y decir 'para qué votamos si después hacen lo que quieren'".

Te Podría Interesar

Vicky Xipolitakis le consultó qué era lo que más la indignaba y Lozano fue tajante: "Lo que me indignó es cuando decís 'bueno, dale loco... son cosas muy obvias". También dejó en claro que hubo muchas injusticias y puso en duda el chequeo de los votos que recibieron los diferentes trabajadores de la televisión.

Video: Verónica Lozano apuntó contra los Martín Fierro y contra Susana Giménez

Una conductora de Telefe se mostró molesta por los Martín Fierro y apuntó contra Susana Giménez

"Más allá de que es lógico que haya que repartir el juego, pero hay cosas que son muy extrañas y no voy a decir para no exponer a compañeros y compañeras que están celebrando felizmente", volvió a arremeter la conductora de Cortá Por Lozano.

Captura de pantalla 2025-09-30 210236
Verónica Lozano apuntó contra Susana Giménez. Foto: captura de video/ América TV.

Verónica Lozano apuntó contra Susana Giménez. Foto: captura de video/ América TV.

En otra parte de su descargo, habló sobre Susana Giménez y fue contundente: "A Susana la quiero, pero dos premios a Susana... El de conducción no se lo den más, es un montón". Tras escuchar esto, Yanina Latorre dejó en claro que "todos critican a Susana porque trabajó dos meses".

Archivado en

Notas Relacionadas