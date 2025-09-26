Viralizan video en el que Javier Milei es echado de un programa por una conocida conductora

El tenso momento que se vivió en el ciclo volvió a resurgir en redes sociales mostrando la picante discusión y la intervención decisiva de la presentadora.

Un registro audiovisual de un tenso enfrentamiento ocurrido en 2019 dentro de un estudio de televisión ha recobrado notoriedad en los últimos días, viralizándose en redes sociales. La secuencia captura el clima álgido que se vivió durante una emisión de Las Rubias (Net TV) en 2019, ciclo que lideraba Marcela Tinayre, donde participaba la modelo Sol Pérez como panelista debutante y Javier Milei como invitado especial.

En medio de un análisis político, el picante economista expuso su postura con una contundente afirmación: "Los kirchneristas proponen acelerar el camino hacia Venezuela. Si lo queremos hacer, bárbaro. Pero todos sabemos que termina mal". Fue en ese instante cuando Pérez intervino para cuestionar la perspectiva, llevando el diálogo a terrenos sinuosos.

La réplica de la panelista no se hizo esperar, buscando matizar la visión del invitado. "¿Por qué ir a los extremos y no buscar un país en el que les den posibilidades a los que menos tienen? Lo único que vamos a hacer es que la gente sea cada vez más pobre", indicó la panelista. Milei, lejos de amainar, redobló su argumentación apelando a la estadística, preguntándole de manera retórica: "¿Tenés claro el sistema que estoy proponiendo? Tiene el 25 por ciento menos de pobres, que es lo que dicen los datos. ¿Necesitás que los muestre?".

El tenso cruce entre Javier Milei y Sol Pérez en el programa de Marcela Tinayre Javier Milei generó una tensa situación en el programa de Marcela Tinayre Javier Milei generó una tensa situación en el estudio de Net TV. Video: X @Kuke_cj / Material viralizado por la cuenta de Instagram @el_prensero

La atmósfera se cargó aún más cuando la respuesta de Pérez desestimó el valor de las cifras. La réplica del economista fue inmediata y mordaz: "Entonces discutimos percepciones. Entonces con la percepción de Maradona, Venezuela es un oasis y Cuba es fabuloso. Si vamos a discutir cuestiones románticas… No es lo mío". Manifestó así su rechazo a un debate que no se sustentara, a su juicio, en evidencias numéricas. Tras la fuerte discusión política, la tensión se aumentó drásticamente cuando se reprocharon mutuamente haber cruzado posteos agresivos en redes sociales.