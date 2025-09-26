En medio de las turbulencias económicas, Javier Milei acelera con la campaña e irá a Entre Ríos y Santa Fe

El presidente asistirá el próximo viernes a estas dos provincias con el objetivo de apoyar a los candidatos libertarios. Fuentes oficiales afirman que se irán sumando otras provincias en los siguientes días.

Tras regresar de su viaje en Estados Unidos, Javier Milei asegura que busca “ponerse al hombro” la campaña electoral y cada día se van confirmando nuevos viajes por el interior del país para potenciar a los candidatos libertarios de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Tras reunirse la mesa política en Casa Rosada esta tarde, fuentes oficiales informaron que el presidente viajará el próximo viernes a las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Durante esa jornada se buscará mostrar con el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, uno de los principales aliados, quien avanzó en una convergencia electoral con La Libertad Avanza.

Esta confirmación se enmarca en el propósito del mandatario y de su equipo de que asista “casi todos los días” a alguna provincia con el objetivo de apalancar a sus candidatos y mejorar todo lo posible la performance violeta para las legislativas nacionales.

Los estrategas de campaña de Milei buscan que viaje a más de 12 provincias en lo que resta de campaña, comenzando y terminando en Córdoba. Ya está el anuncio de que el jefe de Estado concurrirá el lunes a Tierra del Fuego y está previsto que el 18 de octubre asista a Mar del Plata, donde expondrá en el Coloquio de IDEA. Se espera que el presidente concurra a Corrientes, Chaco y Mendoza como otros de los distritos estipulados para desembarcar en poco tiempo.

A su vez, Milei hablará mañana en la Feria Internacional de Turismo, junto al secretario Daniel Scioli, y el lunes 6 de octubre presentará su nuevo libro sobre su gestión en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde esperan más de 10 mil personas en un intento de recrear “la épica libertaria” del 2023. El evento, según explican desde el entorno presidencial, contará con la presencia de los ministros del Gabinete y se espera que haya algún tipo de show musical similar al que un año atrás Milei dio en el Luna Park.