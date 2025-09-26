Las noticias claves para el fin de semana: volvió Milei al país con logros positivos para el Gobierno

Estamos a horas de que finalice la semana y las novedades se actualizan en Argentina . El presidente Javier Milei llegó al país tras una semana con buenos números económicos y buena presencia e imagen para los Estados Unidos y otros países del mundo.

Luego de cuatro días con buen tiempo, este viernes llega la inestabilidad a gran parte del país y con el reporte de alerta amarilla por tormentas y fuerte viento.

En lo deportivo: será un fin de semana para disfrutar de deportes, desde el fútbol hasta el rugby.

A pesar de las lluvias, habrá ratos para salir y disfrutar de la Ciudad de Buenos Aires , por esto hay planes para hacer a lo largo del fin de semana.

Hace menos de veinticuatro horas el presidente Javier Milei finalizó su viaje a los Estados Unidos , con el encuentro bilateral junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu .

Durante el encuentro, que comenzó a las 16.45 horas y despertó críticas y enojo en la oposición, se habló sobre el alineamiento internacional del Gobierno argentino con Israel, país que enfrenta cuestionamientos globales por la ofensiva en la Franja de Gaza contra Hamas.

Milei con Netanyahu en Nueva York Milei con Netanyahu en Nueva York

El encuentro con Netanyahu fue la segunda bilateral de Milei en el marco de la Asamblea General de la ONU, tras su reunión con Donald Trump, donde se reforzó la alianza política entre ambos y se anunció el apoyo financiero de Estados Unidos a través de un swap de U$S 20.000 millones.

Javier Milei Donald Trump Javier Milei y Donald Trump X/@JMilei

Por último, el presidente finalizó su gira con su participación en la entrega del Premio B’nai B’rith, que organiza la ONG judía más antigua y numerosa del mundo, y que trabaja en defensa de los derechos humanos, contra el racismo y en apoyo al Estado de Israel. La jornada cerrará a las 19.15 con un encuentro con Ronald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Congreso Judío Latinoamericano.

Fin de semana súper deportivo: fútbol y rugby

Este sábado a Boca le tocará jugar de visitante y enfrentar a Defensa y Justicia por la décima fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El combinado del barrio de la Boca jugará desde las 19 horas.

Boca llegará a este nuevo encuentro luego de empatar 2 a 2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la anterior fecha. Por su lado, Defensa y Justicia llegará al encuentro luego de perder 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata en la anterior fecha.

Merentiel metió el segundo gol de Boca ante el Ferroviario y lo festejó con todo, literalmente. FotoBaires

Por su parte, a River le tocará jugar la décima fecha ante Deportivo Riestra de local. El combinado de Núñez recibirá en el Monumental al equipo del Bajo Flores este domingo a partir de las 18 horas.

River enfrentará a Deportivo Riestra luego de perder en el partido de vuelta de la Copa Libertadores ante Palmeiras, de visitante, por 3 a 1. Por su lado, el equipo del Bajo Flores llegará después de la victoria ante Gimnasia de La Plata por 1 a 0.

Maxi Salas gol EFE

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Mundial Sub 20 Chile 2025

Este sábado 27 comenzará a rodar la pelota en Chile ante una nueva edición del Mundial Sub 20. Hasta el domingo 19 de octubre el seleccionado argentino podrá mostrar su juego. Argentina estará presente en el grupo D junto a Cuba, Australia e Italia.

mundial sub 20 La Embajada argentina en Chile difundió medidas de prevención para hinchas que acompañen a la Selección Sub-20 durante el Mundial. FIFA

Este domingo el seleccionado nacional iniciará la fase de grupo desde las 20, en Valparaíso frente a Cuba. Luego jugará el martes 30 frente a Australia desde las 20. Por último y para finalizar la fase de grupos enfrentará a Italia el sábado 4 de octubre.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma del canal de televisión abierta de Telefe.

Championship Rugby 2025

Por la quinta jornada de la competencia internacional, Rugby Championship 2025, Los Pumas visitarán a Sudáfrica en Durban, en busca de una nueva victoria tras ganar el partido de la fecha cuatro ante Australia por 28 a 26.

pumas Los Pumas jugarán ante Sudáfrica. Prensa Los Pumas.

El encuentro será este sábado a las 12.10 horas. Argentina llegará a su quinto encuentro siendo la última en la tabla del torneo internacional con nueve puntos. Quien encabeza es Australia, le sigue Sudáfrica y continúa Nueva Zelanda. Los mencionados solo le llevan dos y un punto de diferencia a Los Pumas. Solo resta una fecha para conocer al campeón de la nueva edición.

Podés disfrutar del partido a través de la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Llegan las lluvias: así estará el tiempo el fin de semana

La Ciudad de Buenos Aires comenzó el fin de semana algo inestable, a la espera de las lluvias que se prevén para la madrugada del sábado. Serán días que se mantendrán con temperaturas estables. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén días con temperaturas que estarán por encima de los 12° y con máximas que podrían alcanzar los 23°, sin embargo para el domingo se prevé el descenso de las mismas.

El norte del país comenzó el fin de semana sin lluvias y con sol. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el norte argentino tendrá mínimas que rondarán los 14° y con máximas cercanas a los 27°.

El centro del país, inició el fin de semana con lluvias y con alerta amarilla por lluvias y vientos, según informó el ente nacional.

mapa_alertas SMN

El sur comenzó el fin de semana con lluvias y con alerta amarilla por lluvias y vientos. Según informó el ente nacional, esta semana tendrán máximas cercanas a los 20° y mínimas que rondarán los 6°.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla por viento y lluvias en la región centro, norte y sur del país, precisamente para Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Hay entretenimiento en la Ciudad: Visitas guiadas, teatro, música y gastronomía

Milonga en El Plata: Viernes 19 y 26, 19 horas en el Teatro El Plata Av. Alberdi 5765, Mataderos

Vuelve la milonga a Mataderos. Como en tantos otros rincones de una ciudad donde brota la música más nuestra, el baile y sus rituales tiene su espacio en el hall del Cine Teatro El Plata, donde podés acercarte a ensayar unos pasos o a disfrutar del baile de otros. Con músicos en vivo, parejas de exhibición y dj de milonga. La entrada es libre.

FILBA: Jueves 25 a domingo 28 en Distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA

Sumate a las 17° edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Cuatro días de historias y encuentros, dedicados al pensamiento y la acción literaria. FILBA te espera con una grilla completa de actividades en distintas sedes, como el Malba, Espacio Arthaus, Casa de la Cultura y Paco Urondo, entre otras.

Food Fest: Sábado 27 y domingo 28, de 12 a 21 horas en La Rural Av. Santa Fe y Thames, Palermo

Este finde, no te pierdas este festival gastronómico de acceso gratuito en una edición especial que combina los sabores con el turismo. Estarán presentes más de 15 países y habrá desde carnes asadas y hamburguesas, hasta pizzas y pastas, sabores asiáticos, ahumados, cocina francesa, ceviches, platos de mar, patisserie y mucho más.

Un recorrido por Belgrano en el día del Turismo: Viernes 26, 15 horas en Juramento y Vuelta de Obligado, esquina de la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano, Belgrano

Cada 27 de septiembre, se festeja el Día Internacional del Turismo, una fecha que reivindica el valor social, cultural, político y económico de esta actividad. Para celebrarlo, te invitamos el viernes 26 a recorrer uno de los barrios más distinguidos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una propuesta gratuita pero requiere de inscripción previa.

Colón Fábrica, una propuesta de la Ciudad: Todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18 hs. Visitas guiadas: 12 a 14.30 horas. Recorrido libre: 15 a 18 horas en Av. Pedro de Mendoza 2163.

Podés hacer una visita guiada con personal del teatro, que dura alrededor de 40 minutos, u optar por un recorrido libre, con una permanencia máxima de 1 hora. Para adquirir las entradas en forma virtual, y con tarjeta de crédito o débito, ingresá a la web del teatro. La otra alternativa es hacerlo en la boletería de Colón Fábrica.

El Teatro Colón, un emblema del país: de lunes a domingos, de 10 a 16:45 horas. En el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 618, barrio de San Nicolás.

Recorrer el Colón es caminar por una historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado vas a poder enterarte de detalles asombrosos sobre el diseño arquitectónico, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.