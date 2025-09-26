Demoras de 30 minutos, cancelaciones y reclamos: así funcionan los trenes en el AMBA pese a la conciliación

Tras dos días de reducción de la velocidad, el gremio La Fraternidad vuelve a implementar la medida de fuerza en los trenes del AMBA y los pasajeros reclaman.

El jueves por la noche, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó la conciliación obligatoria del servicio ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del conflicto laboral entre el gremio La Fraternidad y las empresas Operadora Ferroviaria, Metrovías y Ferrovías, por el cual el sindicato ordenó una medida de fuerza que consistía en la disminución de la velocidad de las formaciones a 30 km/h.

Luego de dos días de la medida de fuerza, y pese a la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Capital Humano, este viernes algunas líneas de los trenes del AMBA volvieron a circular a 30 km/h, provocando, una vez más, demoras y cancelaciones en el servicio.

De acuerdo a lo informado por los propios pasajeros, esta protesta afecta a los servicios de las líneas Mitre, Belgrano Norte, Urquiza y Roca. En consecuencia, en hora pico, se acumulan las demoras de los trenes y los andenes se saturan de pasajeros. Esta situación también afectó a otros medios de transporte, como los colectivos, que se vieron desbordados por la alta demanda.

Captura de pantalla 2025-09-26 105742 Así viajan los pasajeros del Tren Roca por la medida de fuerza de La Fraternidad. X

Qué dice la conciliación obligatoria La conciliación obligatoria establece un período de 15 días durante el cual los servicios deben prestarse con normalidad, garantizando la circulación habitual de los trenes y evitando nuevas demoras o cancelaciones.