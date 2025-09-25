Protestas y demoras: segundo día de paro ferroviario con trenes a 30 km/h en el AMBA

La protesta sindical de La Fraternidad continúa este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con trenes circulando a 30 km/h.

Por segundo día consecutivo, la protesta abarca las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, mientras que el Tren Roca continúa funcionando con normalidad.

Por segundo día consecutivo, el gremio de maquinistas de La Fraternidad mantiene su protesta en el servicio ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que genera un fuerte impacto en la movilidad de miles de usuarios.

Desde las primeras horas de este jueves, los trenes circulan a 30 km/h, es decir, a la mitad de la velocidad habitual, ocasionando demoras y cancelaciones en los principales ramales.

La imágenes de la jornada con paros y demoras Demora En Trenes

De acuerdo con la información brindada por Trenes Argentinos, la medida afecta a más de un millón de pasajeros que dependen diariamente del transporte ferroviario para trasladarse a sus lugares de trabajo o cumplir con actividades personales. La protesta abarca las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur, mientras que el Tren Roca continúa funcionando con normalidad.

El conflicto sindical se origina en la falta de avances en las negociaciones paritarias y en reclamos que los trabajadores consideran ignorados. Desde La Fraternidad denunciaron que el Gobierno no presentó una propuesta salarial superadora y criticaron además el deficiente servicio de la ART, al que calificaron de “deplorable e insuficiente”.