Efemérides del 14 de marzo: qué pasó un día como hoy

El 14 de marzo reúne una serie de efemérides que marcaron la historia en distintos ámbitos. En esta fecha nacieron figuras clave de la ciencia y el cine, murieron influyentes pensadores y también se recuerdan hechos políticos que generaron impacto internacional.

El militar y político Juan Manuel de Rosas falleció a los 83 años en Southampton, donde vivía exiliado desde su derrota en la Batalla de Caseros en 1852. Dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue una de las figuras centrales de la política argentina del siglo XIX. Sus restos fueron repatriados a la Argentina en 1989.

Efeméride: el 14 de marzo de 1922 nació la actriz China Zorrilla.

En Ulm nace el físico Albert Einstein, considerado uno de los científicos más influyentes de la historia. En 1905 presentó la Teoría de la Relatividad, que transformó la comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física.

El filósofo y economista alemán Karl Marx murió en Londres a los 64 años. Su pensamiento marcó la política y la economía contemporánea. Junto a Friedrich Engels escribió el Manifiesto Comunista. Su obra principal fue El Capital.

En Montevideo nace la actriz China Zorrilla, una de las figuras más queridas del teatro y el cine rioplatense. Participó en numerosas producciones cinematográficas, entre ellas Esperando la carroza y Elsa y Fred.

2018 – El asesinato de Marielle Franco

La concejala y activista brasileña Marielle Franco fue asesinada en Río de Janeiro a los 38 años. El crimen generó una fuerte conmoción en Brasil y provocó movilizaciones en distintos países en reclamo de justicia.

2018 – Muere Stephen Hawking

El físico británico Stephen Hawking falleció a los 76 años en Cambridge. Sus investigaciones sobre los agujeros negros y la cosmología lo convirtieron en uno de los científicos más influyentes del siglo XX. Fue autor del best seller Breve historia del tiempo.

Qué se celebra el 14 de marzo

Además de estos hechos históricos, la fecha también recuerda distintas jornadas internacionales: