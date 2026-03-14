Confirmaron un feriado extra en marzo: a quiénes beneficia el día no laborable
El feriado no será nacional, pero varias localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán descanso por la celebración de San José. A quiénes alcanza.
Mientras muchos trabajadores esperan el próximo fin de semana largo para descansar, un feriado local llegará antes para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires. El jueves 19 de marzo de 2026 habrá una jornada no laborable en distintas localidades bonaerenses, lo que permitirá a varios sectores tener un día extra de descanso.
Por qué es feriado el 19 de marzo de 2026
La fecha no forma parte del calendario de feriados nacionales de la Argentina, ya que se trata de una conmemoración local. El motivo es la celebración de San José, figura religiosa considerada patrono de la Iglesia Universal, de los trabajadores, los carpinteros y las familias.
Debido a esta festividad, varias localidades de la provincia de Buenos Aires suelen declarar asueto cada año para conmemorar la jornada.
Qué localidades tendrán asueto el 19 de marzo
El asueto del jueves 19 de marzo alcanzará a distintos distritos bonaerenses. Entre ellos se encuentran los partidos de General Alvear y Daireaux.
También se sumarán algunas localidades específicas:
- Dudignac
- Salliqueló
- Santa Regina
- Gorchs
- Villanueva
A su vez, la localidad de Arenaza también tendrá jornada no laborable, ya que ese mismo día celebra su aniversario fundacional.
A quiénes alcanza el día no laborable
El asueto impactará principalmente en la administración pública local y en algunas entidades bancarias, entre ellas el Banco Provincia.
De todos modos, el alcance puede variar según cada actividad. En el sector privado, la decisión de adherir al asueto dependerá de cada empleador, por lo que algunos comercios o empresas podrían optar por mantener su funcionamiento habitual.
Feriados inamovibles en Argentina durante 2026
Estos son los feriados nacionales que no cambian de fecha en 2026 en la Argentina:
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- 17 de abril: Viernes Santo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables en 2026
El calendario también incluye feriados que pueden moverse para generar fines de semana largos:
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional