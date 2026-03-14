Confirmaron un feriado extra en marzo: a quiénes beneficia el día no laborable

Mientras muchos trabajadores esperan el próximo fin de semana largo para descansar, un feriado local llegará antes para algunos habitantes de la provincia de Buenos Aires . El jueves 19 de marzo de 2026 habrá una jornada no laborable en distintas localidades bonaerenses, lo que permitirá a varios sectores tener un día extra de descanso.

La fecha no forma parte del calendario de feriados nacionales de la Argentina, ya que se trata de una conmemoración local. El motivo es la celebración de San José, figura religiosa considerada patrono de la Iglesia Universal, de los trabajadores, los carpinteros y las familias.

A los feriados inamovibles, trasladables y días puente turísticos, se suma un asueto clave en la provincia de Buenos Aires.

Debido a esta festividad, varias localidades de la provincia de Buenos Aires suelen declarar asueto cada año para conmemorar la jornada.

El asueto del jueves 19 de marzo alcanzará a distintos distritos bonaerenses. Entre ellos se encuentran los partidos de General Alvear y Daireaux.

Dudignac

Salliqueló

Santa Regina

Gorchs

Villanueva

A su vez, la localidad de Arenaza también tendrá jornada no laborable, ya que ese mismo día celebra su aniversario fundacional.

A quiénes alcanza el día no laborable

El asueto impactará principalmente en la administración pública local y en algunas entidades bancarias, entre ellas el Banco Provincia.

De todos modos, el alcance puede variar según cada actividad. En el sector privado, la decisión de adherir al asueto dependerá de cada empleador, por lo que algunos comercios o empresas podrían optar por mantener su funcionamiento habitual.

Feriados inamovibles en Argentina durante 2026

Estos son los feriados nacionales que no cambian de fecha en 2026 en la Argentina:

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables en 2026

El calendario también incluye feriados que pueden moverse para generar fines de semana largos: