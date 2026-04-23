El feriado del 30 de abril que te regala un fin de semana largo de 4 días
Un feriado el 30 de abril se suma al 1 de mayo y crea un fin de semana de 4 días. A quiénes alcanza y por qué se conmemora.
El jueves 30 de abril de 2026 será feriado en una provincia argentina y permitirá armar un fin de semana largo de cuatro días al unirse con el Día del Trabajador. La medida alcanza principalmente al sector público y educativo, mientras que en el ámbito privado la adhesión será optativa.
Feriado del 30 de abril: qué se conmemora
La jornada corresponde a un feriado provincial en Chubut, donde se recuerda el histórico plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre.
En aquella consulta, los colonos galeses eligieron que el territorio permaneciera bajo soberanía argentina, en un contexto de disputa limítrofe con Chile. Por eso, la fecha quedó establecida como conmemoración oficial en la provincia.
A quiénes alcanza el feriado
El asueto impacta principalmente en:
- Administración pública provincial
- Municipios
- Escuelas y establecimientos educativos
En cambio, en el comercio y la industria la adhesión queda a criterio de cada empleador.
Fin de semana largo XL: cómo queda
Al caer jueves, el feriado del 30 de abril se conecta directamente con el viernes 1 de mayo, generando un descanso extendido:
- Jueves 30 de abril: feriado en Chubut
- Viernes 1 de mayo: feriado nacional
- Sábado 2 y domingo 3: fin de semana
De esta manera, quienes estén alcanzados podrán disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad.
Feriados 2026 en Argentina: fechas clave
El calendario nacional incluye los principales feriados inamovibles y trasladables:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Además, se suman días no laborables con fines turísticos, que permiten extender los fines de semana largos a lo largo del año.
Así, el feriado del 30 de abril en Chubut se convierte en una oportunidad concreta para cortar la rutina y anticipar un descanso prolongado antes de mayo.