El feriado del 30 de abril que te regala un fin de semana largo de 4 días

El jueves 30 de abril de 2026 será feriado en una provincia argentina y permitirá armar un fin de semana largo de cuatro días al unirse con el Día del Trabajador. La medida alcanza principalmente al sector público y educativo, mientras que en el ámbito privado la adhesión será optativa.

Además de Navarro, en otra parte del país disfrutarán un feriado el 30 de abril.

La jornada corresponde a un feriado provincial en Chubut, donde se recuerda el histórico plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre.

En aquella consulta, los colonos galeses eligieron que el territorio permaneciera bajo soberanía argentina, en un contexto de disputa limítrofe con Chile. Por eso, la fecha quedó establecida como conmemoración oficial en la provincia.

Administración pública provincial

Municipios

Escuelas y establecimientos educativos

En cambio, en el comercio y la industria la adhesión queda a criterio de cada empleador.

Fin de semana largo XL: cómo queda

Al caer jueves, el feriado del 30 de abril se conecta directamente con el viernes 1 de mayo, generando un descanso extendido:

Jueves 30 de abril: feriado en Chubut

Viernes 1 de mayo: feriado nacional

Sábado 2 y domingo 3: fin de semana

De esta manera, quienes estén alcanzados podrán disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad.

Feriados 2026 en Argentina: fechas clave

El calendario nacional incluye los principales feriados inamovibles y trasladables:

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Además, se suman días no laborables con fines turísticos, que permiten extender los fines de semana largos a lo largo del año.

Así, el feriado del 30 de abril en Chubut se convierte en una oportunidad concreta para cortar la rutina y anticipar un descanso prolongado antes de mayo.