Confirman un feriado el 16 de junio que arma un fin de semana de cuatro días

El martes 16 de junio habrá un nuevo feriado que permitirá que miles de personas disfruten de una jornada sin actividad laboral ni escolar. La fecha quedará además muy cerca del próximo fin de semana largo nacional, por lo que algunos trabajadores podrán acumular hasta cuatro días consecutivos de descanso.

La medida forma parte del calendario oficial de jornadas no laborables de la provincia de Buenos Aires y estará vinculada a celebraciones patronales, aniversarios fundacionales y actividades conmemorativas organizadas en distintas localidades bonaerenses.

El 16 de junio habrá un feriado que se une con el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.

Cada año, la provincia de Buenos Aires establece feriados locales para acompañar fiestas patronales, aniversarios de fundación y eventos históricos de diferentes municipios.

Durante esas jornadas suele haber suspensión de clases, reducción de actividad administrativa y actos oficiales organizados por cada distrito.

En muchos casos, la medida alcanza a organismos públicos, escuelas y distintas actividades privadas que adhieren a la disposición local.

Además, este año la fecha quedará muy próxima al feriado nacional trasladado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que se celebrará el lunes 15 de junio.

Esa combinación permitirá que parte de las personas alcanzadas pueda sumar cuatro días consecutivos sin actividad entre el sábado 13 y el martes 16 de junio.

Qué localidades tendrán feriado el 16 de junio

Según el calendario bonaerense de feriados locales, la medida alcanzará a distintas localidades donde se realizarán celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.

Los distritos incluidos son:

General Madariaga

Pila

Coronel Charlone

Loma Verde

Cañada Seca

Carlos María Naón

Vedia

A ese listado se suma también Mar Chiquita, que celebrará un nuevo aniversario fundacional.

En cada municipio habrá actos institucionales, actividades culturales y encuentros comunitarios organizados para conmemorar la fecha.

Las autoridades locales suelen recordar que los alcances del feriado pueden variar según cada distrito y actividad, por lo que recomiendan consultar las disposiciones vigentes en cada municipio.

Qué feriados nacionales quedan en 2026

Tras el fin de semana largo de junio, el calendario nacional todavía tendrá varias fechas no laborables durante el resto del año.

Los próximos feriados nacionales serán: