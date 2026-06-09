Feriado del martes 16 de junio: quiénes tendrán cuatro días de fin de semana largo

Junio vuelve a mover la agenda de trabajadores, estudiantes y familias que ya miran el calendario antes de organizar trámites, viajes cortos o actividades escolares. A mitad de mes habrá un descanso nacional, pero en algunas localidades bonaerenses la pausa será más extensa por un feriado local previsto para el martes 16.

La clave está en no confundir los alcances. El lunes 15 de junio será feriado nacional por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, fecha que originalmente se conmemora el 17. Al día siguiente, martes 16, el beneficio no será general: alcanzará a localidades puntuales de la provincia de Buenos Aires por celebraciones patronales y aniversarios fundacionales.

El descanso local está previsto para Mar Chiquita, que conmemorará su aniversario fundacional número 87 , y para General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedia, donde se realizarán fiestas patronales. En esos puntos, la combinación con el feriado nacional del lunes 15 permitirá armar una pausa de cuatro días, desde el sábado 13 hasta el martes 16, siempre según la actividad laboral de cada persona.

El alcance suele concentrarse en la administración pública, dependencias municipales y sucursales del Banco Provincia de las localidades comprendidas. Para el sector privado, en cambio, el día puede tener carácter optativo o depender de la decisión del empleador, por lo que conviene verificar cada caso antes de asumir que no habrá actividad.

Qué pasa con el calendario nacional

En el plano nacional, junio tendrá una sola pausa larga asegurada para la mayoría: la del lunes 15. El feriado por Güemes se traslada para unirse al fin de semana, mientras que el sábado 20 de junio, Día de la Bandera por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, se mantiene como feriado inamovible y no genera un día extra durante la semana.

Después de esas fechas, el próximo descanso relevante del calendario llegará en julio: el jueves 9 será feriado por el Día de la Independencia y el viernes 10 fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Esa combinación sí permitirá otro fin de semana extendido a nivel nacional, especialmente para quienes no trabajen ese viernes o tengan la jornada otorgada por su empleador.

Qué conviene revisar antes del martes

Para evitar confusiones, la recomendación es chequear la comunicación del municipio, la escuela, el organismo público o la sucursal bancaria correspondiente. La provincia de Buenos Aires cuenta con un procedimiento específico para solicitar declaraciones de feriados optativos o días no laborables, por lo que el alcance puede variar según la resolución local y el sector afectado.

Así, el martes 16 de junio quedará marcado como una fecha de descanso solo para una parte de los bonaerenses, no para todo el país. Para quienes estén alcanzados, será una oportunidad de sumar un día más al fin de semana largo; para el resto, la actividad continuará con normalidad tras el feriado nacional del lunes.