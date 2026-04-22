Confirmaron un nuevo fin de semana largo: por qué es feriado el 27 de abril
El 27 de abril será feriado en una localidad bonaerense y habrá fin de semana largo: a quiénes alcanza y cómo impacta en el trabajo y las actividades.
Aunque abril ya tuvo dos fines de semana largos a nivel nacional, un grupo de bonaerenses volverá a tener un descanso extra antes de que termine el mes. Se trata de un feriado local que generará un nuevo fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires antes del 1 de mayo.
A diferencia de los feriados nacionales, este asueto alcanza solo a determinadas localidades. En un mes sin más descansos oficiales en todo el país, la fecha abre la posibilidad de una mini escapada en pleno otoño.
Feriado del 27 de abril: dónde habrá fin de semana largo
El lunes 27 de abril será feriado en la localidad de Mayor Buratovich y en zonas cercanas del partido de Villarino, en la provincia de Buenos Aires. La jornada se enmarca en la conmemoración del aniversario fundacional.
Esto permitirá que los habitantes de la zona disfruten de tres días consecutivos de descanso.
Quiénes tienen feriado el lunes 27 de abril
El alcance del feriado será:
- Sector público: cese total de actividades
- Sector privado: día no laborable, sujeto a decisión del empleador
De esta manera, no todos los trabajadores estarán alcanzados, aunque muchos podrán sumarse al descanso extendido.
Feriados 2026 en Argentina: calendario completo
El calendario oficial de feriados nacionales 2026 incluye las siguientes fechas:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 15 de junio: Güemes (trasladado)
- 20 de junio: Belgrano
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 10 de julio: no laborable con fines turísticos
- 17 de agosto: San Martín
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 23 de noviembre: Soberanía Nacional (trasladado)
- 7 de diciembre: no laborable turístico
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
Así, aunque no quedan más feriados nacionales en abril, este asueto local aparece como una nueva oportunidad de descanso para algunos trabajadores bonaerenses.