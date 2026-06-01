Confirmaron el próximo fin de semana largo de junio y la fecha del Día del Padre: cuándo son

Después de los feriados de mayo, junio traerá nuevas oportunidades para descansar y planear escapadas. El mes tendrá un fin de semana largo de tres días por el traslado del feriado de Martín Miguel de Güemes. Además, incluirá otra fecha patria clave y la celebración del Día del Padre en Argentina.

Junio trae un nuevo fin de semana largo y la celebración del Día del Padre. Foto: Freepik

El Día del Padre en Argentina se presentará con un abanico muy variado de condiciones climáticas. Foto: Freepik

El próximo fin de semana largo será entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio. Esto se debe a que el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio, fue trasladado al lunes 15.

De esta manera, millones de argentinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

Esa misma semana habrá otro feriado nacional: el sábado 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Sin embargo, al tratarse de un feriado inamovible que este año cae sábado, no generará un nuevo fin de semana largo ni un día extra de descanso.

Cuándo es el Día del Padre en 2026

El Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio de 2026 en Argentina, ya que tradicionalmente se conmemora el tercer domingo de junio.

La fecha se festeja en gran parte de América Latina y tiene origen en Estados Unidos, donde comenzó a impulsarse a principios del siglo XX como homenaje a los padres.

Los próximos feriados que quedan en 2026