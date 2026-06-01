Confirmaron el próximo fin de semana largo de junio y la fecha del Día del Padre: cuándo son
Junio tendrá un nuevo fin de semana largo por un feriado trasladado. Además, ya se conoció cuándo caerá el Día del Padre en Argentina.
Después de los feriados de mayo, junio traerá nuevas oportunidades para descansar y planear escapadas. El mes tendrá un fin de semana largo de tres días por el traslado del feriado de Martín Miguel de Güemes. Además, incluirá otra fecha patria clave y la celebración del Día del Padre en Argentina.
Cuándo es el próximo fin de semana largo de junio
El próximo fin de semana largo será entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio. Esto se debe a que el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio, fue trasladado al lunes 15.
De esta manera, millones de argentinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
Cómo quedará el fin de semana largo
- Sábado 13 de junio
- Domingo 14 de junio
- Lunes 15 de junio: feriado trasladado por Martín Miguel de Güemes
Qué pasa con el feriado del 20 de junio
Esa misma semana habrá otro feriado nacional: el sábado 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
Sin embargo, al tratarse de un feriado inamovible que este año cae sábado, no generará un nuevo fin de semana largo ni un día extra de descanso.
Cuándo es el Día del Padre en 2026
El Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio de 2026 en Argentina, ya que tradicionalmente se conmemora el tercer domingo de junio.
La fecha se festeja en gran parte de América Latina y tiene origen en Estados Unidos, donde comenzó a impulsarse a principios del siglo XX como homenaje a los padres.
Los próximos feriados que quedan en 2026
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad