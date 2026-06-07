Ecoparque de Mendoza: cuándo abrirá y cuánto saldrá la entrada

Hace diez años, el zoológico de Mendoza cerró sus puertas en medio de denuncias por el estado de los animales en cautiverio. Cuando se inició la reconversión, la idea era que el Ecoparque pudiera abrir sus puertas en el 2019 pero la fecha se fue postergando y finalmente, este año comenzó un proceso de apertura gradual .

Aunque todavía no hay fecha cierta de apertura al público en general. La ministra de Energía y Ambiente, afirmó en conferencia de prensa que desde este año se inció un proceso de apertura gradual con grupos reducidos de estudiantes y evaluarán la situación a fin de año para decidir la apertura al público en general.

En el medio del recorrido del Ecoparque hay una plaza.

"Es importante evaluar el comportamiento de los animales ante la presencia de personas y cómo reaccionan", dijo la funcionaria.

"Los animales no están en exhibición. Es un cambio de paradigma", remarcó Latorre e insistió en el que Ecoparque es un espacio de rescate, rehabilitacion y educación ambiental.

Ecoparque Mendoza (25) Un gran mural divide la zona abierta al público de la reservada para los mil animales que viven en el Ecoparque. Marcos Garcia / MDZ

Cuánto saldrá la entrada

Por el momento, las autoridades del Ecoparque no dieron precisiones sobre el posible valor de una entrada porque nunca el espacio estuvo pensado para generar un ingreso.

Latorre indicó que sí se espera conseguir fondos de las unidades de servicio que están en licitación o concesión, como la del ingreso al Ecoparque y la vieja hostería que funcionó como casa de té y en la que actualmente alberga algunas oficinas.

Ecoparque Mendoza (8) En el Ecoparque viven algunos zorros. Marcos Garcia / MDZ

Quiénes pueden ir hoy al Ecoparque

Desde este año, el Ecoparque solo ha estado abierto para grupos de alumnos de Mendoza y por el momento, son los únicos que podrán ir al predio con visitas guiadas, programas y autorizadas.

"Todo el tiempo recibimos pedidos de escuelas para visitar el Ecoparque. Todos los pedidos que se reciben por correo y en redes sociales se concentran en la Dirección del Ecoparque y se fueron organizando. Los grupos hacen el recorrido habilitado y la este mes la visita a la muestra del Programa de Conservación de Cóndor Andino", dijo el directo de Ecoparque, Ignacio Haudet.

Una escuela de Mendoza visitó el Ecoparque Los alumnos de la escuela Santa Clara de Mendoza visitaron el Ecoparque en mayo. Prensa Gobierno

Las visitas de las escuelas están programadas para los días martes, jueves y viernes, una por día y estarán a cargo del equipo del Ecoparque. El recorrido para los estudiantes suele extenderse unas dos horas porque se suma un momento de charla, preguntas y a veces, un refrigerio.