Así luce el Ecoparque de Mendoza después de estar 10 años cerrado

El zoológico de Mendoza cerró en 2016 y 10 años después el Ecoparque está próximo a abrirse. Así está hoy.

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Luego de 10 años, así luce el Ecoparque de Mendoza

Hace diez años cerró el zoológico y hoy el predio reabrió sus puertas -en una visita oficial para periodistas- con una nueva fachada y concepto: Ecoparque de Mendoza.

Durante esta década se trasladaron a santuarios y hábitats naturales la mayoría de los animales de gran tamaño, pero unos mil ejemplares de distintas especies siguen viviendo en el lugar.

Tras 10 años, así está el Ecoparque de Mendoza Tras 10 años, así está el Ecoparque de Mendoza

Visita especial al Ecoparque En el marco del Día del Ambiente, el Gobierno de Mendoza invitó este viernes a los medios de comunicación locales a una visita al Ecoparque Mendoza.

Un grupo acreditado hizo el recorrido oficial que tendrá el espacio cuando se habilite completamente al público.