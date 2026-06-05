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Así luce el Ecoparque de Mendoza después de estar 10 años cerrado

El zoológico de Mendoza cerró en 2016 y 10 años después el Ecoparque está próximo a abrirse. Así está hoy.

Gabriela Sánchez

Gabriela Sánchez

Luego de 10 años, así luce el Ecoparque de Mendoza

Luego de 10 años, así luce el Ecoparque de Mendoza

Marcos García

Hace diez años cerró el zoológico y hoy el predio reabrió sus puertas -en una visita oficial para periodistas- con una nueva fachada y concepto: Ecoparque de Mendoza.

Durante esta década se trasladaron a santuarios y hábitats naturales la mayoría de los animales de gran tamaño, pero unos mil ejemplares de distintas especies siguen viviendo en el lugar.

Tras 10 años, así está el Ecoparque de Mendoza

Tras 10 años, así está el Ecoparque de Mendoza

Visita especial al Ecoparque

En el marco del Día del Ambiente, el Gobierno de Mendoza invitó este viernes a los medios de comunicación locales a una visita al Ecoparque Mendoza.

Un grupo acreditado hizo el recorrido oficial que tendrá el espacio cuando se habilite completamente al público.

Ecoparque Mendoza

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Además, la comitiva recorrió la muestra de arte del Programa de Conservación de Cóndor Andino, del que Mendoza es pionera.

Así se ve el Ecoparque de Mendoza

Ecoparque Mendoza
Ecoparque Mendoza

Apertura Ecoparque Mendoza

Así se ve el Ecoparque tras 10 años.

Ecoparque Mendoza
Luego de 10 años cerrado, así está el Ecoparque

Luego de 10 años cerrado, así está el Ecoparque

Ecoparque Mendoza
Luego de 10 años, así luce el Ecoparque de Mendoza

Luego de 10 años, así luce el Ecoparque de Mendoza

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