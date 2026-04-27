Feriado del 1 de mayo: cómo funcionarán el transporte y los servicios en Argentina

El viernes 1 de mayo será feriado nacional en Argentina por el Día del Trabajador, una fecha que altera la rutina habitual en todo el país. Como ocurre cada año, habrá cambios en el transporte público y en distintos servicios, que funcionarán con cronogramas especiales o atención limitada.

Algunos servicios clave, como el de los bancos, se verán alterados por el feriado nacional del 1 de mayo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Este cierre temporal de los bancos es parte del esquema de feriados nacionales y responde a la normativa vigente Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Durante el feriado, el transporte público operará con frecuencias reducidas y esquemas similares a los de los domingos.

Por eso, se recomienda planificar los viajes con anticipación y consultar los canales oficiales de cada línea.

Por su parte, taxis y aplicaciones de viaje funcionarán con normalidad, aunque pueden registrarse demoras o tarifas más altas en horarios de alta demanda.

Qué servicios estarán cerrados o con atención limitada

El feriado también impacta en bancos, oficinas públicas y centros de salud, que modificarán su funcionamiento habitual.

Entre los principales cambios:

los bancos permanecerán cerrados, con operaciones disponibles solo por canales digitales

la administración pública no tendrá atención, salvo guardias esenciales

hospitales públicos atenderán urgencias y mantendrán guardias mínimas

la recolección de residuos puede tener servicios reducidos según el municipio

comercios, supermercados y shoppings abrirán con horarios especiales o reducidos

De esta manera, el 1 de mayo no solo representa una jornada de descanso para muchos trabajadores, sino también un día con servicios limitados que requiere organización previa para evitar inconvenientes.

Por qué es feriado el 1 de mayo

El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una jornada que recuerda la lucha del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, en especial por la jornada de ocho horas.

El origen se remonta a 1886, en Chicago, Estados Unidos, donde miles de trabajadores iniciaron una huelga que terminó con una fuerte represión. Ese episodio, conocido como la Revuelta de Haymarket, se convirtió en un símbolo de reivindicación laboral a nivel mundial.

En Argentina, se trata de un feriado inamovible, por lo que no se traslada ni genera fin de semana largo adicional.