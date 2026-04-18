Feriado sorpresa el 22 de abril: a quiénes les toca un día libre en plena semana

Abril 2026 trajo un fin de semana largo que alivió la rutina, pero para muchos no fue suficiente. Con la vuelta plena al trabajo, crece la búsqueda de nuevos feriados en Argentina y aparece una fecha poco conocida que puede ofrecer un descanso extra en plena semana, aunque no será para todos.

Se trata de un día no laborable de alcance local que genera interés entre quienes revisan el calendario en busca de una pausa. La clave está en quiénes podrán aprovecharlo y bajo qué condiciones.

El feriado local del 22 de abril beneficiará a trabajadores del sector público en Carmen de Patagones.

El miércoles 22 de abril no será feriado nacional, pero sí habrá asueto en el Partido de Patagones por la conmemoración de su aniversario fundacional.

En esa jornada, se suspenden las actividades en el sector público y tampoco habrá atención en sucursales del Banco Provincia dentro de esa jurisdicción.

En el caso del sector privado, el alcance del asueto dependerá de cada empleador. Es decir, no todos los trabajadores estarán automáticamente liberados de sus tareas, por lo que deberán consultar en sus lugares de trabajo.

Un descanso extra que corta la semana

Este tipo de feriados locales suele generar interés porque permite interrumpir la rutina en días hábiles. Para quienes residen en la zona alcanzada, representa una oportunidad de descanso sin necesidad de esperar a un fin de semana largo.

Sin embargo, al no formar parte del calendario nacional, su impacto es limitado y muchas personas fuera del distrito no podrán aprovecharlo.

Feriados 2026: el calendario nacional completo

Más allá de este asueto puntual, el calendario oficial de feriados en Argentina incluye fechas inamovibles y trasladables que organizan los descansos a lo largo del año.

Feriados inamovibles

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Los feriados o asuetos municipales no tienen alcance nacional y solo aplican en determinadas localidades. Por eso, es importante verificar si corresponde en cada caso antes de planificar actividades.

Este 22 de abril será una fecha clave para los habitantes de Patagones, que podrán disfrutar de un corte en la semana, mientras que el resto del país deberá esperar al próximo feriado nacional.