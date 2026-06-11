Por qué el lunes 15 de junio es feriado y qué pasa con el 20 de junio

El lunes 15 de junio es feriado en todas las provincias de Argentina. El 20 de junio, ¿se traslada de fecha?

El año 2026 tiene un total de 19 feriados nacionales en Argentina. La cifra incluye feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. El calendario oficial marca el lunes 15 de junio como feriado nacional. ¿Qué día se conmemora?

feriado (2) El lunes 15 de junio es feriado. Imagen creada con IA MDZ El lunes 15 de junio es feriado El feriado del 15 de junio conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, la fecha original es el 17 de junio. Sin embargo, como ese día cae miércoles, la normativa vigente establece su traslado al lunes anterior. En este caso, el descanso se anticipa al lunes 15, generando un fin de semana largo para muchos trabajadores y estudiantes.

La lógica detrás de los traslados está regulada por el artículo 6 de la Ley 27.399, que establece que los feriados nacionales que caigan en martes o miércoles se muevan al lunes anterior, mientras que los que coincidan con jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente. Además, el Decreto 614/2025 agrega que cuando un feriado cae en sábado o domingo, la autoridad competente puede trasladarlo al lunes inmediato posterior o al viernes anterior, según corresponda.

Martín Miguel de Güemes murió el 17 de junio de 1821 tras ser herido diez días antes. Martín Miguel de Güemes murió el 17 de junio de 1821 tras ser herido diez días antes. Qué pasa con el 20 de junio Este año, el feriado del 20 de junio -fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano- cae un día sábado. Muchos se preguntan si corresponde trasladarlo al viernes anterior, pero como se trata de un feriado inamovible no admite cambios y queda fijo el sábado.

En total, el mes de junio tiene dos días feriados en la misma semana: 15 y 20. Para algunas personas esa semana tendrá solo cuatro días laborales.