Feriado del lunes: qué cambia en el transporte, los bancos y los servicios públicos

El próximo lunes habrá un nuevo feriado nacional y millones de personas disfrutarán de un fin de semana largo. Como suele ocurrir en estas fechas, varios servicios funcionarán con cronogramas especiales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que algunas actividades permanecerán reducidas o sin atención.

La jornada corresponde a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y afectará el funcionamiento habitual del transporte público, hospitales, bancos y oficinas administrativas.

El cronograma especial alcanzará a distintos medios de transporte del AMBA:

Cómo funcionarán los servicios durante el feriado.

A continuación, el detalle de cómo operará cada servicio durante la jornada.

Las líneas de colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense prestarán servicio con frecuencia de feriado.

Esto implica una menor cantidad de unidades en circulación y mayores intervalos de espera, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Por ese motivo, las empresas recomiendan planificar los viajes con anticipación y consultar los horarios habituales de cada línea.

Cómo andarán los trenes

Los servicios ferroviarios de las líneas Roca, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur circularán con cronograma de feriado.

En el caso de la línea Mitre, los usuarios deberán prestar atención a posibles modificaciones por los trabajos de renovación de vías que se vienen realizando en distintos tramos del recorrido.

Los horarios del subte

La red de subterráneos porteña operará con horario de domingo.

El servicio comenzará durante la mañana y finalizará cerca de la medianoche, aunque desde la empresa recomiendan verificar los horarios específicos de cada línea ante posibles ajustes operativos.

Recolección de residuos

La recolección de residuos tendrá un esquema especial durante el feriado.

Por eso, el Gobierno porteño aconseja consultar los horarios establecidos para cada barrio antes de sacar las bolsas a la vía pública.

Hospitales y atención médica

Los hospitales públicos mantendrán activas las guardias, los servicios de emergencia y las áreas críticas durante las 24 horas.

En cambio, los consultorios externos y los turnos programados permanecerán suspendidos hasta el siguiente día hábil.

Por su parte, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) continuará funcionando con normalidad para atender urgencias y emergencias en toda la Ciudad de Buenos Aires.

Bancos y administración pública

Durante el feriado no habrá atención bancaria presencial y la actividad administrativa funcionará de manera reducida.

Las operaciones electrónicas, cajeros automáticos y canales digitales continuarán disponibles para los usuarios.