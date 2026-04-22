Qué destinos son tendencia para el próximo fin de semana largo

El feriado del 1° de mayo, que conmemora el Día del Trabajador, vuelve a convertirse en una excusa ideal para hacer una escapada corta. Este año, el fin de semana largo se extiende del viernes al domingo, lo que impulsa a muchas personas a planificar viajes breves dentro o fuera del país.

Según distintos relevamientos del sector turístico, las búsquedas para viajar crecieron con fuerza en las semanas previas. Tanto los destinos nacionales como los internacionales muestran una demanda sostenida, con un interés marcado por aprovechar al máximo pocos días de descanso.

En el plano internacional, los destinos cercanos lideran las preferencias. Santiago de Chile, Río de Janeiro y Florianópolis encabezan las búsquedas, principalmente por su buena conectividad y la posibilidad de organizar viajes cortos sin demasiada planificación.

Además, aparecen nuevas alternativas que crecen en popularidad. Ciudades como Asunción o Lima comienzan a posicionarse entre quienes buscan opciones diferentes, con propuestas que combinan turismo urbano, compras o experiencias gastronómicas.

En general, la tendencia muestra que los argentinos priorizan escapadas breves pero completas, donde puedan descansar, disfrutar y cambiar de rutina sin alejarse demasiado ni gastar de más. Así, cada fin de semana largo se reafirma como una oportunidad para viajar, aunque sea por pocos días.

Escapadas dentro de la Argentina para el próximo fin de semana largo

Hay lugares que se repiten como favoritos en cada feriado. Ciudades como Bariloche, Mendoza, Puerto Iguazú y Salta aparecen entre las más elegidas. Al mismo tiempo, Buenos Aires también se mantiene como una opción fuerte, sobre todo para escapadas urbanas. A estos clásicos, se suman Córdoba, Neuquén o San Miguel de Tucumán, impulsados en parte por precios más accesibles y nuevas propuestas turísticas.