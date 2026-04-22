Por qué el mundo celebra el Día de la Tierra el 22 de abril

El Día Mundial de la Tierra se celebra cada 22 de abril en todo el mundo como una jornada para reflexionar sobre el cuidado del planeta y los desafíos ambientales actuales. La fecha busca generar conciencia sobre problemas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, que afectan directamente la vida en la Tierra .

El origen de esta conmemoración se remonta a 1970, cuando el senador estadounidense Gaylord Nelson impulsó una gran movilización en su país para alertar sobre el deterioro ambiental. La iniciativa reunió a millones de personas en una jornada inédita de protesta y educación ecológica, considerada un punto de partida del movimiento ambiental moderno.

La elección del 22 de abril no fue casual. Ese día se realizó la primera gran manifestación ambiental, pensada para involucrar especialmente a estudiantes y ciudadanos comunes. Con el tiempo, la propuesta creció y se transformó en una fecha global que hoy moviliza a millones de personas en distintos países.

Décadas después, en 2009, la Organización de las Naciones Unidas oficializó la jornada bajo el nombre de Día Internacional de la Madre Tierra. La decisión buscó reforzar la idea de que el planeta es un hogar compartido y que existe una relación de interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza.

El 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra

Más allá de su origen, el sentido de esta fecha es promover cambios concretos. A lo largo de los años, el Día de la Tierra se convirtió en una oportunidad para impulsar acciones como campañas de reciclaje, plantación de árboles y actividades educativas orientadas a la protección del ambiente.

En la actualidad, la celebración cobra aún más relevancia frente a fenómenos como el calentamiento global, los incendios forestales o la contaminación de océanos. Distintos organismos advierten que estos problemas requieren respuestas urgentes y un compromiso colectivo para reducir el impacto humano sobre el planeta.

Así, cada 22 de abril funciona como un recordatorio de que el cuidado de la Tierra no depende solo de gobiernos o instituciones, sino también de decisiones cotidianas. La fecha invita a repensar hábitos y a asumir que proteger el ambiente es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.