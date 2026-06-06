Cómo la luz está empezando a invadir uno de los lugares más oscuros de la Tierra

Son las dos de la madrugada en el desierto de Atacama, en Chile, y me despierto en la oscuridad.

Dentro de mi habitación, la oscuridad es tal que no sabes si tienes los ojos abiertos o cerrados. Busco mi teléfono, con la esperanza de encontrar algo de luz para orientarme. Pero entonces recuerdo dónde estoy.

En cambio, me dirijo sigilosamente hacia la puerta trasera de mi habitación, que da directamente al desierto. Mis pies pisan desde las baldosas lisas hasta el crujido de la roca seca y la arena. Afuera, el paisaje está en silencio, pero las estrellas brillan con intensidad; el cielo es simplemente perfecto.

"Hay muy pocos lugares en la Tierra con estas condiciones", afirma Itziar de Gregorio-Monsalvo, astrofísica sénior del Observatorio Europeo Austral en Chile. Astrónomos como ella acuden en masa a esta remota zona del desierto de Atacama precisamente por la vista que estoy disfrutando.

Pero cada año, la luz artificial de las ciudades cercanas, los complejos industriales y las explotaciones mineras nubla el cielo. Los investigadores luchan por preservar la vista, pero a menos que algo cambie, uno de los últimos lugares de la Tierra libres de la contaminación lumínica humana pronto podría volverse demasiado brillante para nuevos descubrimientos.

Lo que está en juego es nuestra comprensión del Universo mismo.

Cuando miro al cielo desde mi casa en Londres, el resplandor artificial de millones de bombillas se cierne sobre la ciudad, ocultando todas las estrellas excepto las más brillantes. Pero en el desierto de Atacama, el cielo nocturno es más denso y vívido de lo que jamás he visto.

Estoy de visita en Paranal, una base astronómica operada por el Observatorio Europeo Austral (ESO), que alberga algunos de los telescopios terrestres más avanzados del mundo. Con cielos despejados y poca contaminación lumínica, su ubicación en el desierto de Atacama, escasamente poblado, ofrece el entorno perfecto para la astronomía profesional.

ESO/ P. Horálek La contaminación lumínica procedente de las ciudades situadas en los límites del desierto y de la minería industrial está empañando la visión del cielo nocturno en el Atacama

Al alzar la vista, veo la pálida franja blanca de la Vía Láctea dibujada sobre un lienzo de puntos deslumbrantes. Sorprendentemente, también diviso dos manchas verdes que creía imposibles de percibir a simple vista: las Nubes de Magallanes, un par de galaxias enanas. Están tan lejos que parte de su luz ha viajado por el cosmos durante aproximadamente 200.000 años.

Cuando aún faltaban 200 años para que esa luz llegara a la Tierra, Lord Byron publicó su sombrío y apocalíptico poema "Oscuridad", una visión de pesadilla de un mundo sin luz alguna. "El brillante Sol se extinguió", escribió, "y las estrellas vagaban oscuras en el espacio eterno". Temía un universo de oscuridad total. Dos siglos después, nos encontramos ante el problema opuesto.

Cada año, la iluminación artificial proveniente del exterior de Paranal se acerca cada vez más. Aquí, la oscuridad es preciosa y está en peligro.

La lucha contra la creciente contaminación lumínica en el desierto de Atacama es un microcosmos de un problema global. Con la proliferación de bombillas eléctricas, alrededor del 80% de la población mundial vive actualmente bajo cielos contaminados por la luz.

Un estudio reciente sobre la visibilidad de las estrellas reveló que, en promedio a nivel mundial, el cielo se iluminó casi un 10% anual entre 2011 y 2022 debido a la contaminación lumínica. Si una persona podía ver 250 estrellas al inicio de ese período, los investigadores descubrieron que al final solo podría observar 100.

Los psicólogos han sugerido que la desaparición de las estrellas podría empeorar el bienestar mental al eliminar la conexión humana a largo plazo con el mundo natural.

Y los ecólogos han demostrado que cuando la luz artificial engaña a los animales y las plantas haciéndoles creer que es de día, puede afectar su comportamiento y fisiología, alterando los ecosistemas . Por estas razones, algunos investigadores argumentan que el exceso de luz debería clasificarse ahora como un contaminante "duro", junto con la contaminación química del aire o del agua.

En resumen, un mundo más luminoso no es necesariamente un mundo más brillante.

Y. Beletsky/ESO Los astrónomos que utilizan los telescopios del Observatorio de Paranal se han beneficiado de la ausencia de actividad humana en ese remoto desierto.

Las primeras advertencias provinieron de astrónomos ya en la década de 1970, cuando investigadores en California, Estados Unidos, se percataron de que las luces de San Francisco nublarían sus observaciones telescópicas . En aquel entonces, los astrónomos predijeron que un aumento del 10% en el brillo del cielo nocturno por encima del nivel natural afectaría gravemente la astronomía terrestre.

Para 2022, dos tercios de los principales telescopios del mundo habían superado este umbral crítico .

"Los observatorios astronómicos pueden considerarse como el proverbial canario en una mina de carbón", advirtieron los investigadores responsables de este hallazgo.

"Si ni siquiera somos capaces de mantener vivo al canario (que da la alerta temprana), entonces podemos olvidarnos de poder resolver el problema de la contaminación lumínica como un problema ambiental global".

Su estudio demostró que uno de los pocos lugares astronómicos que aún se encontraban por debajo del límite del 10% era el desierto de Atacama.

En la oscuridad

Situado en medio del último remanso de oscuridad en un mundo luminoso, el observatorio Paranal de ESO, operado por un consorcio de estados miembros europeos, alberga varios instrumentos de primer nivel para la observación del cosmos.

Entre ellos se encuentran el Very Large Telescope (VLT o Telescopio Muy Grande) y su hermano mayor, el Extremely Large Telescope (ELT, Telescopio Extremadamente Grande), cuya construcción finalizará en 2027.

Algunos de los descubrimientos astronómicos más importantes del siglo XXI se han realizado aquí, desde la primera imagen directa de un exoplaneta hasta las trayectorias estelares que confirman la presencia de un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Nada más llegar, se percibe lo valiosa que es la oscuridad en este lugar. Persianas, contraventanas y toldos bloquean todas las ventanas por la noche.

Todo el complejo está diseñado para evitar la entrada de luz. Repartidos por las instalaciones, carteles con el lema "La oscuridad es belleza" animan a la gente a bajar las persianas o las linternas en el exterior. Tras el anochecer, incluso se indica a los conductores que utilicen vehículos sin las luces principales encendidas.

Situada a una altitud de 2.600 metros (8.500 pies), se tarda hasta dos horas en llegar a Paranal desde la ciudad más cercana, Antofagasta, a 130 kilómetros (81 millas) de distancia. Aparte de las carreteras, no hay señales visibles de presencia humana en ninguna dirección; solo el desierto ondulado y el océano Pacífico.

La razón por la que este observatorio y otros en el desierto de Atacama han permanecido a oscuras es sencilla, afirma el astrónomo Eduardo Unda-Sanzana, de la Universidad de Antofagasta, una voz importante en Chile que ha alertado sobre la contaminación lumínica.

"No se debe realmente a medidas de protección humanas, sino básicamente a la ausencia humana: las grandes distancias en el desierto de Atacama han sido mucho más efectivas que cualquier regulación. Han sido la verdadera defensa de estos lugares oscuros", dice.

Sin embargo, últimamente la creciente influencia de Antofagasta ha comenzado a invadir los límites de las observaciones astronómicas.

Los satélites también se han vuelto más numerosos: durante mi visita, observé una formación de más de 20 o 30 satélites sobrevolando la zona, uno tras otro, todos visibles a simple vista.

Para los astrónomos, los satélites son manejables por ahora, pero si empresas como SpaceX logran su objetivo, pronto podría haber miles que interfieran con la observación astronómica , o incluso hasta un millón si se concretan los planes para utilizar satélites como centros de datos orbitales para inteligencia artificial.

La mayor amenaza inminente para Paranal y otros observatorios es la industria: las instalaciones mineras y energéticas se acercan cada vez más.

"Llevamos muchos años monitoreando el avance de la contaminación lumínica", afirma de Gregorio-Monsalvo, representante de Eso en Chile. "Hace unos cuatro o cinco años, observamos un incremento muy elevado de la contaminación lumínica, con cada vez más industrias en la zona acercándose a Paranal".

Getty Images La Vía Láctea se vislumbra sobre una montaña en el Valle de la Luna, en el desierto de Atacama.

Recientemente, estas preocupaciones se cristalizaron en una sola amenaza: un megaproyecto industrial conocido como el complejo Inna, operado por la empresa AES Andes, cuya construcción se propuso a pocos kilómetros de Paranal.

Un análisis de Eso de 2025 advirtió que Inna amenazaba con aumentar la contaminación lumínica sobre algunos de los telescopios hasta en un 50%, además de incrementar la turbulencia atmosférica y las vibraciones, lo que degradaría aún más las observaciones.

A principios de 2026, AES Andes anunció que había decidido no seguir adelante con el proyecto, alegando otras prioridades comerciales y no las objeciones de los científicos. "Si bien el proyecto Inna es totalmente compatible con otras actividades en la región, AES Andes ha optado por centrar sus esfuerzos en el desarrollo y la construcción de su cartera de energías renovables y almacenamiento de energía", declaró la empresa a la BBC.

Para los astrónomos, sin embargo, la historia no termina aquí. Ante la falta de cambios en la regulación de la contaminación lumínica en Chile, temen que la situación empeore.

"Los marcos legales son exactamente los mismos que hace un año... todavía no hay nada definitivo", afirma Unda-Sanzana. "Si perdemos la urgencia, es muy probable que se presente un nuevo proyecto en 2026 y nos enfrentemos a la misma crisis".

Parte del problema, según Unda-Sanzana y De Gregorio-Monsalvo, radica en que las decisiones sobre el impacto ambiental de estas instalaciones industriales se basan en el umbral de contaminación lumínica de "no superar el 10% adicional", que data de la década de 1970.

"Si no contaminan (el cielo) más del 10%, básicamente cumplen con el requisito y pueden construir el proyecto", explica De Gregorio-Monsalvo.

Pero para un sitio como Paranal, cualquier aumento superior al 1% es una mala noticia. "En la década de 1970, no conocían sitios como Paranal. Si permites un aumento del 10%, básicamente destruyes el sitio", explica Unda-Sanzana.

Getty Images La minería y otras actividades industriales en el desierto de Atacama constituyen una fuente cada vez mayor de contaminación lumínica.

En 2025, la Unión Astronómica Internacional actualizó sus directrices, reduciendo significativamente el umbral del 10% , al establecer un límite superior para cada sitio en función de sus características.

Dado que Paranal es uno de los seis únicos observatorios profesionales que quedan en el mundo con un nivel de contaminación lumínica inferior al 1% , las directrices recomiendan un esfuerzo adicional para preservar esta oscuridad.

Sin embargo, incluso si la industria respetara los límites revisados, es posible que no sea suficiente, según los astrónomos, ya que la aplicación de la normativa es actualmente ineficaz.

Además, con la normativa vigente, dos emplazamientos industriales podrían obtener la aprobación por separado, pero juntos generarían suficiente luminosidad como para superar el límite. "El efecto combinado de las luces podría arruinar el cielo", explica Unda-Sanzana.

Los astrónomos están presionando para que se establezca una norma secundaria que permita a las autoridades chilenas intervenir si los niveles de luz en la región superan cierto umbral.

"La norma secundaria permitiría al gobierno reaccionar y decir: 'De acuerdo, necesitamos descontaminar este lugar'... atenuar las luces, cambiar la tecnología o hacer algo para restaurar el medio ambiente", afirma Unda-Sanzana.

Lo que ocurre en el desierto de Atacama puede parecer un problema local, pero a largo plazo podría afectar a toda la comprensión que la humanidad tiene del cosmos

Si bien es posible lanzar telescopios al espacio para escapar de la luz, estos instrumentos cumplen funciones distintas. El Telescopio Espacial James Webb, por ejemplo, ha acaparado titulares con sus descubrimientos, pero los astrónomos también necesitan los enormes espejos de las instalaciones terrestres que proporcionan mayor detalle.

El futuro Telescopio Extremadamente Grande (ELT), con un espejo de 39 metros de ancho, es demasiado grande para transportarlo en un cohete.

Si permitimos que el resplandor de la luz humana se extienda cada vez más por el cielo, no solo la ciencia saldrá perjudicada, sino que los astrónomos advierten que corremos el riesgo de separarnos de la galaxia y el Universo en los que vivimos.

Tras despertarme a las 2:00 de la madrugada y contemplar el deslumbrante cielo del desierto de Atacama, reflexioné sobre el poco tiempo que dedico a observar las estrellas hoy en día y sobre cómo el resplandor artificial en mi ciudad natal es tan omnipresente y normalizado que no me doy cuenta de lo que oculta.

La oscuridad absoluta es cada vez más difícil de encontrar. "Es un problema de escasez", afirma Unda-Sanzana.

"Hace cincuenta años, el mundo abundaba en cielos oscuros. Lo que antes era abundante ahora es extremadamente escaso. Se trata de entornos en peligro y estamos a punto de perderlos si no los protegemos. No tendremos un sustituto si perdemos esta batalla".

*Este artículo se actualizó el 29 de mayo para aclarar que la luz de las nubes de Magallanes tarda 200.000 años en llegar a la Tierra, en lugar de 200 años como se afirmaba anteriormente.

BBC

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FUENTE: BBC