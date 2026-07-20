Quién es el nuevo Primer Ministro del Reino Unido, el séptimo líder en menos de una década

Andy Burnham se convirtió este lunes en el nuevo primer ministro del Reino Unido luego de que el rey Carlos III lo invitara oficialmente a formar Gobierno, tras la renuncia de Keir Starmer .

El dirigente laborista asumió el cargo con la promesa de impulsar cambios en el funcionamiento del Estado, fortalecer los servicios públicos y avanzar en un nuevo modelo económico para el país.

Burnham no tuvo rivales en la elección interna para conducir el gobernante Partido Laborista. Su regreso al Parlamento se produjo hace apenas unas semanas, luego de imponerse en una elección parcial en una circunscripción del norte de Inglaterra, condición indispensable para poder postularse al liderazgo de la fuerza.

Con una extensa trayectoria política, Burnham fue durante años diputado laborista, ocupó distintos cargos ministeriales en los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown y, más recientemente, se desempeñó como alcalde del Gran Manchester, una de las áreas metropolitanas más importantes del Reino Unido. Esa gestión le valió el apodo de "Rey del Norte" dentro del partido.

Antes de la asunción de Burnham, Keir Starmer presentó formalmente su renuncia ante el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, luego de pronunciar un discurso de despedida frente al número 10 de Downing Street.

Durante su mensaje, el ahora ex primer ministro sostuvo que el Reino Unido es hoy "más fuerte y más justo", pidió evitar las divisiones políticas y expresó su respaldo a Burnham, a quien deseó "el mayor de los éxitos" al frente del Gobierno.

Keir Starmer, abogado y político británico, renunció a su cargo como primer ministro del Reino Unido. EFE

Starmer había llegado al poder tras la victoria laborista en las elecciones generales de julio de 2024, poniendo fin a 14 años de gobiernos conservadores. Sin embargo, las fuertes pérdidas sufridas por el Partido Laborista en las elecciones locales de mayo aceleraron las presiones internas para que dejara el liderazgo.

El 22 de junio anunció que renunciaría como jefe del partido y abandonaría el cargo de primer ministro una vez que se eligiera a su reemplazante.

Las promesas del nuevo primer ministro y los desafíos que enfrenta

En su primer discurso como jefe de Gobierno, Burnham reconoció el desgaste que atraviesa la política británica y destacó que es el séptimo primer ministro del Reino Unido desde 2016. En ese contexto, afirmó que los dirigentes "no han estado a la altura" y prometió una etapa de cambios.

Entre sus principales compromisos, aseguró que buscará descentralizar el poder, impulsar la reindustrialización del país y reforzar el control público sobre los servicios esenciales.

"Llevaremos el poder desde aquí a todos los códigos postales del país", afirmó frente a la residencia oficial de Downing Street.

El nuevo primer ministro llega al cargo en un escenario complejo. Entre los principales desafíos que enfrenta aparecen el débil crecimiento económico, la presión sobre los servicios públicos, el elevado costo de vida y un panorama político cada vez más fragmentado, según señalan los medios británicos.