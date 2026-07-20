Reino Unido: Andy Burnham acepta el encargo del rey Carlos III de ser primer ministro

Andy Burnham es el nuevo primer ministro de Reino Unido, luego de aceptar el encargo del rey Carlos III. Sucede al dimitido Keir Starmer.

El nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham, se ha convertido este lunes en el nuevo primer ministro de Reino Unido tras aceptar el encargo del rey Carlos III de Inglaterra de formar Gobierno tras la dimisión de Keir Starmer.

En una audiencia en el Palacio de Buckingham poco después de que Starmer formalizara ante el monarca su dimisión, el rey Carlos III ha encargado a Burnham la formación de gobierno, oferta que este ha aceptado.

"Su Majestad ha recibido en audiencia al diputado Andrew Burnham y le ha pedido que formara una nueva Administración. Andrew Burnham ha aceptado la oferta del Rey y han estrechado las manos con motivo de su nombramiento como primer ministro", ha informado el Palacio de Buckingham en un mensaje en redes sociales.

Reino Unido: siete primeros ministros en diez años De esta forma, Burnham se ha convertido en el séptimo primer ministro que dirige el país en la última década, tras la crisis abierta con el referéndum para la salida de Reino Unido de la Unión Europea en junio de 2016.

Andy Burnham, laborista, sucede a Keir Starmer en Reino Unido. EFE Su predecesor en el cargo, Starmer, ha abandonado este lunes Downing Street destacando que deja una economía "más fuerte" y una defensa "más sólida", al tiempo que ha expresado todo su respaldo al próximo líder británico.