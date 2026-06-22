Quién es Andy Burnham, el posible sucesor de Keir Starmer como primer ministro del Reino Unido

Andy Burnham confirmó este lunes que se presentará para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro del Reino Unido tras su dimisión. Así lo anunció el exalcalde de Mánchester a través de un comunicado en la red social X, posicionándose como uno de los favoritos para suceder a Starmer, luego de que este perdiera la confianza de su formación.

“ Keir ha prestado un enorme servicio a nuestro país y quiero agradecerle su liderazgo y dedicación durante un período tan desafiante. Su decisión marca el comienzo de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable”, expresó Burnham en la red social X y, enseguida, anunció su postulación: “Me presentaré como parte de este proceso”.

El dirigente aseguró que cuenta con los avales necesarios para competir por la conducción laborista. Además, recibió el respaldo de Wes Streeting, exministro de Sanidad, que figuraba como posible aspirante.

El exalcalde también buscó enmarcar su candidatura en la necesidad de continuidad institucional. “El país espera estabilidad, seriedad y un enfoque continuo en los asuntos que más importan, y eso es lo que va a recibir”, señaló. Luego añadió que, a partir de esta nueva etapa, la prioridad será “trabajar juntos para devolver al Reino Unido al punto en el que todos queremos que esté”.

Además, enumeró los temas que considera centrales para la agenda política. Según escribió en X, “la gente quiere ver avances en crecimiento económico, coste de la vida, servicios públicos, vivienda y oportunidades para la próxima generación”. También sostuvo que “el cambio político nunca debe distraer de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas”.

Burnham llegó a esta instancia después de regresar a la Cámara de los Comunes. Ganó el 18 de junio el escaño por la circunscripción de Makerfield, en el norte de Inglaterra, que había quedado vacante después de que un colega dejara el lugar disponible para que pudiera presentarse. De acuerdo con los medios británicos, esa maniobra le permitió volver al Parlamento y, en caso de obtener el triunfo en la elección interna, desafiar el liderazgo laborista.

Quién es Andy Burnham: su extensa trayectoria en la política británica

Andrew Murray Burnham nació el 7 de enero de 1970. Es miembro del Partido Laborista y Cooperativo, y desde 2026 se desempeña como diputado por Makerfield. Antes fue alcalde del Gran Mánchester entre 2017 y 2026, y diputado por Leigh entre 2001 y 2017. También ocupó varios cargos ministeriales en gobiernos laboristas, con una última función como secretario de Estado de Salud entre 2009 y 2010, durante el Gobierno de Gordon Brown.

Burnham nació en Aintree, un suburbio de Liverpool, y creció en Culcheth, Cheshire. Asistió a la escuela secundaria católica St Aelred’s, en Newton-le-Willows, y se afilió al Partido Laborista a los 14 años. Luego estudió en el Fitzwilliam College de Cambridge.

Andy Burnham, uno de los favoritos para suceder a Keir Starmer. EFE

En sus primeros años de actividad profesional trabajó como investigador para Tessa Jowell, como asesor parlamentario para la NHS Confederation y como administrador en el Grupo de Trabajo de Fútbol. Entre 1998 y 2001 fue asesor especial del secretario de Cultura, Chris Smith.

Su ingreso a la Cámara de los Comunes se produjo en las elecciones generales de 2001, cuando fue elegido diputado por Leigh, en el Gran Mánchester. Durante los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown, Burnham ocupó distintos cargos dentro del Ejecutivo. Fue secretario parlamentario privado, subsecretario parlamentario de Estado para el Ministerio del Interior, ministro de Estado de Sanidad, secretario jefe del Tesoro y secretario de Estado de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte.

En 2009 fue nombrado secretario de Sanidad. Desde ese cargo respondió a la pandemia de gripe porcina, se opuso a una mayor privatización de los servicios del Servicio Nacional de Salud y puso en marcha una investigación independiente sobre el escándalo del Hospital de Stafford.

Tras las elecciones generales de 2010, Burnham compitió por primera vez por el liderazgo del Partido Laborista. Esa elección fue ganada por Ed Miliband y Burnham quedó cuarto entre cinco candidatos. Entre 2010 y 2015 ocupó cargos en la oposición laborista como ministro en la sombra de Educación y de Salud bajo el liderazgo de Miliband.

Después de las elecciones generales de 2015 volvió a presentarse para liderar el partido. En esa competencia terminó segundo, detrás de Jeremy Corbyn. Luego, entre 2015 y 2017, fue ministro en la sombra del Interior durante la conducción de Corbyn.

Burnham dejó su banca en Westminster después de ser seleccionado como candidato laborista para la nueva alcaldía del Gran Mánchester. No se presentó a la reelección como diputado en los comicios generales de 2017, ganó ese año la elección para la alcaldía y luego obtuvo la reelección en 2021 y 2024.

Como alcalde del Gran Mánchester, impulsó reformas en el transporte público. La gestión incluyó la transformación de autobuses y tranvías en un sistema integrado y bajo control local, con el nombre Bee Network, al estilo de Londres. Durante la pandemia de COVID-19, su papel en la campaña para conseguir más fondos de ayuda por desempleo para las comunidades del norte le valió el apodo King of the North, utilizado por medios de comunicación, defensores y detractores.