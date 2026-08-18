Bélgica combate durante días el incendio más importante de su historia

El fuego apenas avanzó durante la noche y el balance se mantiene en unas 3.000 hectáreas afectadas en el quinto día del incendio en el parque natural de las Hautes Fagnes, en la provincia de Lieja (centro-este de Bélgica ), el más extenso registrado en la historia del país.

Según el último balance del Servicio Público de Valonia (SPW), difundido esta mañana, el fuego se mantiene contenido en los sectores donde los servicios de emergencia pueden intervenir, en particular en su avance hacia el sureste , gracias a un viento más favorable y a las lluvias registradas al final de la noche.

No obstante, el fuego continuó avanzando durante la madrugada en una zona inaccesible para los equipos a pie.

El ministro federal de Seguridad e Interior, Bernard Quintin, advirtió el lunes de que las tareas de extinción del incendio se prolongarán durante varias semanas.

"El trabajo es colosal", especialmente durante la noche, dijo esta mañana a RTL info Frédéric Vaassen, portavoz de la Zona de Socorro Vesdre-Hoëgne y Plateau, que agrupa a 19 municipios de la provincia de Lieja, en Bélgica .

Un patrón de lluvias ayudará a frenar las llamas a lo largo de la semana, en especial el martes y el miércoles, cuando la zona del incendio rondará temperaturas más bajas (17-18 °C) que el resto del país, según indicó esta mañana el Instituto Real Meteorológico belga, aunque la nubosidad asociada dificulta las operaciones de los aviones y helicópteros de extinción.

Cerca de 500 personas y más de 120 vehículos siguen movilizados en el operativo, con bomberos belgas de una veintena de zonas de socorro reforzados por Luxemburgo y otros socios internacionales.

El incendio forestal durará semanas en Bélgica, se ha advertido. Foto: Efe

Evacuaciones

El dispositivo incluye seis vehículos "Panther" y dos camiones de reabastecimiento de combustible de la Defensa belga, dos autobombas y dos helicópteros de la Policía Federal, un helicóptero neerlandés, dos alemanes, dos noruegos y dos aviones suecos.

Las autoridades confirmaron que los vecinos de Sourbrodt (municipio de Waimes) que habían sido evacuados de forma preventiva pudieron regresar a sus domicilios a partir de las 21.00 horas del lunes.

En cambio, los habitantes de Küchelscheid y Leykaul (municipio de Bütgenbach) no pueden aún regresar a sus hogares por motivos de seguridad.

Miles de años de historia

El incendio se localiza en un paraje natural de la región francófona belga de Valonia, una meseta montañosa donde se encuentra el punto más alto del país, el Signal de Botrange, con casi 700 metros de altitud.

Se trata de la reserva natural más antigua de Valonia, protegida desde 1957, con unas 6.000 hectáreas de landas y turberas que expertos y responsables medioambientales belgas describen como uno de los últimos grandes espacios de naturaleza salvaje del país.

Las llamas alcanzaron dos de las tres turberas activas que quedaban en la región, formaciones de miles de años de antigüedad, como señaló un responsable del Departamento de Naturaleza y Bosques (DNF) valón.

Destrucción del ecosistema

Según Jean Collard, presidente de la oenegé Amigos de la Fagne, la destrucción de este ecosistema se lleva consigo la "desaparición de 11.000 años de historia", ya que las turberas de las Hautes Fagnes se formaron progresivamente desde el final de la última glaciación.

Sus distintas capas constituyen un archivo natural de la evolución del entorno a lo largo de milenios, gracias a los pólenes, restos vegetales y microorganismos que se conservan en ellas, dijo el lunes al medio local La DH.

El fuego puede seguir ardiendo en profundidad en la turba durante semanas, lo que augura un impacto duradero en la biodiversidad del área protegida, advirtió la DNF. Efe