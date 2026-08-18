Aún hay miles de usuarios sin luz por el incendio en la central eléctrica de La Plata

La empresa Edelap trabaja para recuperar la totalidad del suministro eléctrico en La Plata y localidades cercanas luego del incendio registrado durante la madrugada del lunes en la Estación Transformadora Tolosa , que dejó a unos 65.000 usuarios sin luz .

La distribuidora informó este martes que los clientes que todavía permanecen sin servicio representan el 3,5% del total de usuarios de la compañía. Los equipos técnicos continúan con tareas destinadas a reconfigurar la red y avanzar con la restitución progresiva del suministro.

El incendio ocurrió cerca de las 2.30 en una instalación de la Estación Transformadora Tolosa, ubicada sobre la calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. De acuerdo con la información difundida tras el episodio, el fuego se habría iniciado luego de la explosión de un transformador operado por Edelap.

Ante la magnitud del incendio, al menos cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras instalaciones del predio.

La interrupción del servicio alcanzó durante el lunes a distintos sectores del partido de La Plata y zonas próximas. Entre las áreas afectadas se encuentran Tolosa, Ringuelet, Manuel B. Gonnet, San Carlos y Lisandro Olmos. También hubo inconvenientes en Ensenada.

Qué dijo Edelap

La distribuidora eléctrica Edelap indicó que, luego del incendio, “activó su Plan Operativo de Emergencia desde primeras horas de la madrugada, poniendo a disposición todos sus recursos técnicos y operativos, los cuales se encuentran trabajando en la reconfiguración de la red para poder avanzar en la normalización del suministro”.

A su vez, informó que avanza en la instalación de más de 15 grupos electrógenos, que permitirán restituir el servicio de forma paulatina.

“Las autoridades de Edelap mantienen, además, diálogo permanente con el gobierno municipal y provincial con el objetivo de coordinar recursos y brindar asistencia, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, a los vecinos afectados por esta situación”, cerraron.