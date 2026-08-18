Apuestas online: el desafío urgente de proteger a niños y adolescentes

En los últimos años, la industria de las apuestas online ha experimentado un crecimiento acelerado en toda la región, penetrando profundamente en la vida cotidiana de las familias a través de dispositivos tan domésticos y de tan fácil acceso como los teléfonos móviles. Aparatos que, en muchos casos, forman parte del uso diario de niños y adolescentes.

Es innegable que el avance de las apuestas y los juegos en línea desafía no solo nuestra realidad cultural, sino también los marcos normativos vigentes. Por eso, la discusión ya no puede reducirse a si la industria de los casinos online crece o no. El debate urgente es otro: cómo evitamos que, frente al avance de la ciberludopatía en menores, una actividad de alto riesgo siga expandiéndose sin controles efectivos. En Argentina, además, el problema se agrava por la fragmentación regulatoria. Hoy no existe una ley nacional que articule de manera efectiva la regulación, el otorgamiento de licencias y, sobre todo, el bloqueo de sitios ilegales. Esa complejidad provincial dejó espacios que los operadores clandestinos supieron aprovechar. Si bien las jurisdicciones locales avanzan fuertemente en otorgar licencias y regular, la proliferación de sitios que operan por fuera de estos marcos sigue siendo el principal desafío. Es evidente que el problema no es la falta de conversación pública: es la necesidad de herramientas de bloqueo y control realmente eficaces.

Las apuestas online y el riesgo para los menores Por eso también debemos ser claros: la regulación escrita es indispensable, pero necesita de la tecnología para ser efectiva. Avanzar con normas que no contemplen la complejidad técnica del ecosistema digital corre el riesgo de quedar en buenas intenciones. La prioridad debe ser construir un marco regulatorio aplicable, que proteja de verdad a los menores de edad y que le quite espacio operativo a quienes hoy actúan por fuera de la ley. En ese escenario, las procesadoras de pago que operamos en rubros de alto volumen, como el de las apuestas en línea, tenemos una responsabilidad ineludible. Toda nuestra innovación tecnológica debe estar al servicio de controles estrictos que ayuden a frenar este riesgo social y esta creciente crisis de salud pública. No se trata solo de procesar transacciones: se trata de saber a quién habilitamos, a quién bloqueamos y bajo qué estándares operamos.

Hoy no existe una ley nacional que articule de manera efectiva la regulación, el otorgamiento de licencias y, sobre todo, el bloqueo de sitios ilegales. Archivo. La responsabilidad de las familias y las escuelas La diferencia entre el circuito legal y el ilegal, de hecho, no es abstracta: es concreta y cotidiana. Mientras los sitios clandestinos muchas veces solo exigen un correo electrónico y un número de teléfono para abrir una cuenta, las plataformas legales operan con credenciales, validaciones de identidad, cláusulas de juego responsable y mayores exigencias de control. Esa distancia importa, y mucho, cuando hablamos de menores de edad, prevención y trazabilidad. Existe, además, evidencia contundente sobre los costos y el impacto que la ciberludopatía tiene en la salud mental de niños y adolescentes. Esto motivó a organizaciones como el Consejo Publicitario Argentino a impulsar campañas de visibilización y herramientas de contención. Pero no alcanza con advertir: el verdadero cambio empieza por casa y en las escuelas, abriendo espacios de concientización y diálogo con los más chicos sobre el uso responsable de las pantallas. A la par, la industria también debe involucrarse activamente, promoviendo restricciones publicitarias, campañas preventivas y herramientas educativas que ayuden a frenar una realidad que causa un daño profundo en la población más joven de nuestro país.

En ProntoPaga tenemos un objetivo claro: Nuestra operación se sostiene sobre altos estándares de control, licencias y cumplimiento. Entendemos que el verdadero control empieza en el onboarding de pagos y la trazabilidad de los fondos; por eso implementamos mecanismos estrictos de validación, incluido el reconocimiento biométrico. Porque somos un actor de esta industria guiado por valores que nunca serán sacrificados en nombre de la expansión del negocio.