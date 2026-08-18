Llega el Travel Sale 2026 y esto es todo lo que tenés que saber

La edición número 12 del Travel Sale será en la última semana de agosto, con promociones en vuelos, hoteles y servicios turísticos para viajar.

El Travel Sale 2026 ya tiene fecha confirmada y se prepara para una nueva semana de descuentos en viajes por Argentina y el exterior. La edición número 12 del evento llega a fines de agosto con promociones en vuelos, hoteles, paquetes turísticos y otros servicios.

El evento es organizado por la Faevyt (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) junto con más de 100 agencias de viajes. La propuesta apunta a facilitar la compra anticipada de vuelos, paquetes y servicios turísticos, con el foco puesto especialmente en los destinos nacionales.

El Travel Sale tiene promociones para viajar tanto en el interior del país como hacia el exterior. Foto: Shutterstock Cuándo es el Travel Sale 2026 El Travel Sale 2026 empieza a las 0 horas del lunes 24 de agosto y termina el domingo 30 de agosto, según la información oficial del evento.

Durante esa semana, las agencias y empresas participantes ofrecerán promociones para viajar. Entre las principales propuestas se destacan:

Pasajes aéreos nacionales e internacionales.

Hoteles y alojamientos.

Paquetes turísticos.

Servicios y experiencias de viaje.

Opciones de financiación.

Coberturas médicas para viajes al exterior. Las ofertas van a estar disponibles en el sitio oficial del Travel Sale y de las páginas web de las empresas participantes.