Llega el Travel Sale 2026 y esto es todo lo que tenés que saber
La edición número 12 del Travel Sale será en la última semana de agosto, con promociones en vuelos, hoteles y servicios turísticos para viajar.
El Travel Sale 2026 ya tiene fecha confirmada y se prepara para una nueva semana de descuentos en viajes por Argentina y el exterior. La edición número 12 del evento llega a fines de agosto con promociones en vuelos, hoteles, paquetes turísticos y otros servicios.
El evento es organizado por la Faevyt (Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo) junto con más de 100 agencias de viajes. La propuesta apunta a facilitar la compra anticipada de vuelos, paquetes y servicios turísticos, con el foco puesto especialmente en los destinos nacionales.
Cuándo es el Travel Sale 2026
El Travel Sale 2026 empieza a las 0 horas del lunes 24 de agosto y termina el domingo 30 de agosto, según la información oficial del evento.
Durante esa semana, las agencias y empresas participantes ofrecerán promociones para viajar. Entre las principales propuestas se destacan:
- Pasajes aéreos nacionales e internacionales.
- Hoteles y alojamientos.
- Paquetes turísticos.
- Servicios y experiencias de viaje.
- Opciones de financiación.
- Coberturas médicas para viajes al exterior.
Las ofertas van a estar disponibles en el sitio oficial del Travel Sale y de las páginas web de las empresas participantes.
Cómo recibir las ofertas del Travel Sale
El sitio oficial del Travel Sale permite registrarse para recibir novedades y adelantos antes del que inicie el evento.
Para completar el formulario de inscripción se solicitan:
- Nombre y apellido.
- Correo electrónico.
- Número de contacto.
- País de residencia.
El sitio tiene una cuenta regresiva hasta el inicio de las promociones, aunque por el momento no detalla qué descuentos ofrecerá cada empresa. Los beneficios se conocerán a medida que comience el Travel Sale.
Cómo comprar durante el Travel Sale
Las agencias y empresas que participan del evento aparecen publicadas en el sitio oficial. Una vez que comiencen las promociones, se podrán consultar las propuestas y realizar las compras tanto desde la plataforma del Travel Sale como desde las páginas web de cada compañía.
La iniciativa busca impulsar la compra de vuelos y paquetes turísticos, especialmente para destinos dentro de Argentina. Las promociones también pueden incluir excursiones, alojamiento y beneficios adicionales, como equipaje extra sin costo o descuentos en coberturas médicas para viajes al exterior.