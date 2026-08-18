Mejora el tiempo en Mendoza este martes, pero la mañana será muy fría

El pronóstico anticipa menos nubosidad en Mendoza y un ascenso de la temperatura, aunque la mínima caerá hasta 0°.

La mañana del martes será muy fría en Mendoza, con una mínima prevista de 0° y heladas.

Después de una jornada fría y con mucha nubosidad, este martes comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las nubes irán disminuyendo con el correr de las horas y se espera un ascenso de la temperatura durante la tarde.

La mañana, sin embargo, será muy fría. La mínima descenderá hasta los 0° y se esperan heladas en distintos sectores. Más tarde, la máxima alcanzará los 14°, por lo que se sentirá una diferencia importante entre las primeras horas y la tarde.

Después de las lluvias y el cielo cubierto, las condiciones comenzarán a mejorar en Mendoza durante este martes. Alf Ponce Mercado / MDZ En la cordillera de Mendoza también habrá una mejora. El cielo permanecerá parcialmente nublado y, por el momento, no se anticipan fenómenos meteorológicos intensos. Lo que permitirá la reapertura del paso.

Cómo será la apertura del Paso Internacional Cristo Redentor Después de 34 días de cierre, el Paso Internacional Cristo Redentor volverá a habilitarse este martes 18 de agosto. La reapertura fue confirmada por las autoridades trasandinas y permitirá retomar el tránsito de cargas entre Argentina y Chile después del histórico temporal de nieve que afectó a la cordillera. El Sistema Integrado Cristo Redentor funcionará inicialmente de manera exclusiva para el transporte internacional de cargas. El horario establecido será de 9.00 a 21.00 en Argentina y de 8.00 a 20.00 en Chile, mientras que durante los primeros días habrá una logística especial para ordenar el movimiento de los camiones.

Durante los primeros tres días, el tránsito tendrá un único sentido. Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto estará habilitada la circulación de camiones desde Argentina hacia Chile.